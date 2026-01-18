סמל המחאה הוצא להורג? ההודעה של משרד החוץ הישראלי - וההכחשה 

מוקדם יותר היום (ראשון), פרסם משרד החוץ הישראלי בפרסית הודעה לפיה ישנם דיווחים על רציחתו בכלא של ערפאן סולטאני, הצעיר מקראג' שנכלא ונגזר דינו למוות בשבוע שעבר.

ההודעה על גזר דינו של הצעיר היא למעשה זו שגררה את איומיו של הנשיא טראמפ לנקוט בפעולה צבאית באיראן.

גזר הדין שהיה אמור להתבצע ביום רביעי - נדחה, והרשויות האיראניות אמרו כי הצעיר לא נאשם בעבירת "מלחמה באלוקים", הגוררת באופן אוטומטי עונש מוות.

וכך כתב היום (ראשון) משרד החוץ הישראלי בשפה הפרסית: "דיווחים מצביעים על כך שארפן סולטאני, צעיר איראני שנעצר על ידי המשטר בגין מחאה והיה אמור להיות מוצא להורג, נרצח באכזריות במעצר הרפובליקה האסלאמית".

הדיווח נשען על פוסט שפרסם הכתב עמיחי שטיין, בו נכתב הדיווח לפיו סולטאני נרצח באכזריות במאסרו - במקום ההוצאה להורג המתוכננת.

ארגון זכויות האדם Hengaw הכחיש את הדיווח כשעתיים לאחר מכן, ואף אישר כי הצעיר זכה היום לביקור של קרובי משפחתו.

"להנגאו נודע כי משפחתו של ארפן סולטאני קיבלה אישור לביקור אישי קצר עמו היום, יום ראשון, 18 בינואר 2026, ואישרה כי הוא חי ובמצב גופני יציב.

התפתחות זו מגיעה לאחר ימים של דאגה קיצונית לגבי גורלו של סולטאני. ארפן סולטאני, בן 26, מפרדיס, כרג', נעצר ביום חמישי, 8 בינואר 2026, במהלך הפגנות ציבוריות בקראג'. מספר ימים לאחר מכן, הודיעו הרשויות למשפחתו כי עליהם להתייצב בכלא ביום רביעי, 14 בינואר, לביקור אחרון לפני הוצאתו להורג, דבר המצביע באופן חזק על גזר דין מוות קרוב.

ההוצאה להורג לא התקיימה בתאריך שפורסם. בעקבות דאגה נרחבת וחקירות, הכחישו גורמים ברפובליקה האסלאמית של איראן כי הוצא נגדו גזר דין מוות. עם זאת, עד לביקור הקצר של היום, לא היה למשפחה אישור ישיר כי ארפן סולטאני עדיין בחיים".

בשורה התחתונה נראה כי מדובר בטעות של משרד החוץ הישראלי וכי הצעיר שהפך לסמל המחאה - עודנו בחיים.