כיכר השבת
הסלמה חמורה

מטרת איכות? להבות מסתוריות פרצו בים מול אחוזת פוטין 

תיעודים דרמטיים מהים השחור חושפים שריפה מסתורית המשתוללת סמוך לחופי גלנדז'יק, בקרבת מעונו המבוצר של נשיא רוסיה | האירוע עורר גל של ספקולציות וחששות ביטחוניים גוברים (חדשות בעולם)

הפיצוץ מול האחוזה של פוטין (צילום: רשתות חברתיות)

עצם בלתי מזוהה עלה באש מול חופי גלנדז'יק שבמחוז קרסנודאר ב, באזור הידוע בקרבתו לאחוזה המיוחסת לנשיא . האירוע החריג החל זמן קצר לאחר שהוכרזה באזור התרעה על חדירת כטב"מים, מה שהעמיד את כוחות הביטחון הרוסיים בכוננות גבוהה.

הפיצוץ מול האחוזה של פוטין| צילום: צילום: רשתות חברתיות

צילומים שהופצו ברשתות החברתיות מציגים להבות בוערות על פני המים, אך נכון לעכשיו הממסד הרוסי שומר על עמימות, וטרם נמסר אישור רשמי לגבי מהות העצם שעולה באש. אנליסטים בתחום ה-OSINT (מודיעין ממקורות גלויים) מציינים כי המיקום שבו נצפו הלהבות קרוב יחסית לחוף, עובדה המגבירה את המתח סביב האתר הרגיש ממילא.

בעוד החקירה נמשכת, הדיווחים הראשוניים על איומי כטב"מים ימיים אפשריים הוסיפו שמן למדורת השמועות. למרות שהפרטים עדיין לא אומתו באופן רשמי, התקרית מדגישה את החששות הביטחוניים הגוברים לאורך קו החוף של הים השחור, שנמצא תחת איום מתמיד בתקופה האחרונה. האם מדובר בניסיון תקיפה שסוכל או בתקלה טכנית מסתורית? לעת עתה, הלהבות מול חופי גלנדז'יק נותרות ללא מענה רשמי.

רוסיהולדימיר פוטיןחיסולמלחמת רוסיה-אוקראינהצבא אוקראינה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

