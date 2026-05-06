מטרת איכות? להבות מסתוריות פרצו בים מול אחוזת פוטין 

עצם בלתי מזוהה עלה באש מול חופי גלנדז'יק שבמחוז קרסנודאר ברוסיה, באזור הידוע בקרבתו לאחוזה המיוחסת לנשיא ולדימיר פוטין. האירוע החריג החל זמן קצר לאחר שהוכרזה באזור התרעה על חדירת כטב"מים, מה שהעמיד את כוחות הביטחון הרוסיים בכוננות גבוהה.

הפיצוץ מול האחוזה של פוטין | צילום: צילום: רשתות חברתיות

צילומים שהופצו ברשתות החברתיות מציגים להבות בוערות על פני המים, אך נכון לעכשיו הממסד הרוסי שומר על עמימות, וטרם נמסר אישור רשמי לגבי מהות העצם שעולה באש. אנליסטים בתחום ה-OSINT (מודיעין ממקורות גלויים) מציינים כי המיקום שבו נצפו הלהבות קרוב יחסית לחוף, עובדה המגבירה את המתח סביב האתר הרגיש ממילא.

בעוד החקירה נמשכת, הדיווחים הראשוניים על איומי כטב"מים ימיים אפשריים הוסיפו שמן למדורת השמועות. למרות שהפרטים עדיין לא אומתו באופן רשמי, התקרית מדגישה את החששות הביטחוניים הגוברים לאורך קו החוף של הים השחור, שנמצא תחת איום מתמיד בתקופה האחרונה. האם מדובר בניסיון תקיפה שסוכל או בתקלה טכנית מסתורית? לעת עתה, הלהבות מול חופי גלנדז'יק נותרות ללא מענה רשמי.