כיכר השבת
נמחצה למוות

קשה לצפייה: תיירת נמחצה למוות במהלך קרב פילים אלים בספארי 

תיירת נהרגה לעיני משפחתה לאחר שפיל איבד את שיווי משקלו וקרס עליה במהלך מאבק פתאומי בין שני פילים מאולפים | האירוע הקשה, שתועד במצלמות, הוביל לחקירה ממשלתית מיידית ולהחמרת נהלי הבטיחות במחנות הפילים  (חדשות בעולם)

הפילים מוחצים את התיירת (צילום: רשתות חברתיות)

האירוע הטרגי התרחש ביום שני האחרון במחנה הפילים דובארה שבמחוז קודאגו, הודו. ג'יי טולאסי, תיירת בת 33 שהגיעה למקום יום קודם לכן עם בעלה ובנה הקטן, עמדה סמוך לנהר וצפתה בשני פילים מאולפים, קאנג'אן ומרתהנדה, במהלך רחצת הבוקר השגרתית שלהם.

על פי דיווחי הרשויות, העימות החל כאשר הפיל מרתהנדה התחכך בטעות בפיל קאנג'אן. למרות ניסיונותיהם הנואשים של המטפלים (מהאוטים) להשתלט על החיות, קאנג'אן הסתער בעוצמה על מרתהנדה ונגח בו. כתוצאה מהמכה, מרתהנדה איבד את שיווי משקלו וקרס ישירות על טולאסי, שנלכדה תחת גופו המסיבי. היא נהרגה במקום לעיני משפחתה, בעוד שבעלה ובנה ספגו פציעות קלות בלבד.

הפילים מוחצים את התיירת| צילום: צילום: רשתות חברתיות

שר היערות של קרנאטקה, אשוואר קנדרה, הגדיר את האירוע כ"מזעזע עמוק" והורה על חקירה מקיפה. השר הדגיש כי גם פילים מאולפים יכולים להתנהג בצורה בלתי צפויה, ולכן הורה על אכיפת נהלי בטיחות מחמירים. על פי ההנחיות החדשות, על המבקרים לשמור על מרחק מינימלי של כ-30 מטרים (100 רגל) מהפילים, ונאסר עליהם בתוקף לגעת בחדק, להצטלם לסלפי, להשתתף ברחצה או להאכיל את הפילים ביד.

גורמים ברשות היערות ציינו כי הפיל התוקף לא היה במצב של "מאסט" (Musth) – תקופה של שינויים הורמונליים הגורמת לאגרסיביות מוגברת אצל פילים זכרים – מה שמדגיש עוד יותר את אופיו המפתיע והקטלני של האירוע. גופתה של טולאסי הועברה לנתיחה שלאחר המוות והוחזרה למשפחתה להמשך סידורי הקבורה.

הודוספארירץ ברשתפילים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

