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טראמפ חושף: תכננו מבצע חילוץ אורניום מאיראן; כך זה היה אמור להתבצע - והסיבה שהמבצע בוטל

בשיחה שקיים עם כתבים, גילה נשיא ארה"ב כי נשקלה אפשרות לחלץ אורניום מועשר מאיראן באמצעות מבצע צבאי. עם זאת, הוא הסביר מדוע בחר להימנע מכך: "לא רציתי להיות ג'ימי קרטר" | טראמפ הבהיר כי אם איראן תפגע בחיילים אמריקניים, "יהיה מוצדק לחזור למלחמה", והתייחס לאפשרות של פגישה עם מנהיג איראן מוג'תבא חמינאי: "קשה לו, חיסלנו את אביו" (אקטואליה)

3תגובות
הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף הלילה בפני כתבים בבית הלבן פרטים על תוכנית מבצעית אמריקנית שנגנזה, אשר נועדה להוציא מ אורניום מועשר ברמה גבוהה. הנשיא הסביר כי למרות שהרעיון עלה לדיון בשלבים הראשונים, הוא החליט בסופו של דבר לרדת ממנו בשל הסיכונים והאתגרים הלוגיסטיים הכבדים שהיו כרוכים בפעולה מסוג זה.

לטענת , "להגיע לשם זה לא כמו ונצואלה, שאתה נכנס, נמצא שם כמה דקות ויוצא, וכולם מנופפים לשלום כשאתה ממריא עם המטען בחזרה".

טראמפ פירט את הסיבות מאחורי החלטתו, כשהוא מזכיר את הטראומה האמריקנית ממשבר בני הערובה בימי המהפכה האסלאמית: "לא רציתי להיות ג'ימי קרטר".

הנשיא הסביר כי הוצאת האורניום מאיראן היא פעולה לוגיסטית מורכבת ביותר שהייתה דורשת שהייה ארוכה ומסוכנת במקום: "היית צריך להיות שם שבוע-שבועיים, היית צריך ציוד עצום, היית צריך להטיס את הציוד, ואתה נמצא באזור מלחמה".

הוא הוסיף כי למרות שבתחילה חשבו שהאיראנים לא יגלו את הפעולה מיד, התמשכות המבצע הייתה חושפת את הכוחות לסיכון משמעותי: "פתאום האיראנים היו מאתרים אותך במדויק. עדיין נשארו להם טילים... לא אהבתי את זה".

למרות החלטתו להימנע ממבצע חילוץ צבאי, טראמפ הדגיש כי ארה"ב שומרת על פיקוח הדוק ומעקב קפדני אחר האורניום האיראני. לדבריו, האורניום "קבור בתוך קבר", וחיל החלל האמריקני מפקח עליו באופן הדוק באמצעות אמצעים מתקדמים: "יש לנו גם מצלמות חזקות מאוד שמפקחות על זה. כל סנטימטר של השטח הזה מצולם. יש לנו בערך תשע מצלמות שפועלות כל הזמן. אנחנו מכסים את הכול. אם מישהו אפילו יתקרב לשם, נדע".

הנשיא טען כי ארצות הברית מסוגלת להשיג את האורניום כעת אם תחפוץ בכך וכי איש אינו יכול לעצור אותם, אך הדגיש שוב שאין בכך צורך או סיבה.

בנוגע לעתיד היחסים מול איראן, טראמפ נשאל על האפשרות להגיע להסכם עם טהרן והגיב בביטחון: "הסכם או מלחמה – אנחנו ננצח. אנחנו ננצח כך או כך, צבאית או על הנייר".

הוא התייחס לדיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", שבו נכתב כי הוא עשוי לחדש את הלחימה אם איראן תפגע בחיילים אמריקניים, ואישר את הדברים במפורש: "אם הם היו הורגים חיילים אמריקנים, אני חושב שהייתי עושה את זה מהר מאוד. זה היה נותן סיבה טובה לחזור למלחמה".

לדבריו, "עשינו עבודה טובה בכל הנוגע לאיראן. החלקים המרכזיים של ההסכם הם שהם לא יכולים להחזיק בנשק גרעיני. מצר הורמוז ייפתח מיד, וכבר סרקנו במידה רבה את המוקשים".

הנשיא טראמפ נשאל האם יהיה מוכן להיפגש עם המנהיג האיראני העליון החדש, מוג'תבא ח'אמנאי. בתשובתו, הבהיר טראמפ כי הוא אינו מעוניין בפגישה, אך הוסיף כי אם הדבר יקרה, "יהיה לו לכבוד".

טראמפ התייחס לרגישות הכרוכה במפגש כזה בעקבות מבצע "זעם אפי", בו חוסלו אביו של ח'אמנאי, אשתו ובנו, וציין כי "יש לו כנראה רגשות קשים והוא לא ירצה להיפגש". למרות זאת, טראמפ הגדיר את המנהיג האיראני כ"איש מקצוע" וטען כי "בחוגים מסוימים יש לו מוניטין טוב מאוד".

לסיום, טראמפ נדרש לסוגיית ההתחממות הביטחונית בלבנון, לאור המשך שיגורי חיזבאללה לעבר ישראל חרף הפסקת האש. טראמפ התייחס לנושא באומרו כי המזרח התיכון הוא "עולם שונה", וציין כי "זה נחמד אם ללבנון יהיה שלום, הירי קשור לאיראן".

איראןדונלד טראמפהגרעין האיראניהעשרת אורניוםמוג'תבא חמינאי

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3
מדהים לגלות שטראמפ ביטל מבצע צבאי רק כי הוא פחד מאיזה קמפיין אופנה גרוע של שנות השבעים חיל החלל האמריקאי צופה באיראנים ב4K אבל כנראה שעדיין לא המציאו את הלוויין שימצא למישהו שם בוושינגטון קצת אומץ
זמיר
2
חבל על כל דקה של דיבורים הגנבים האלה גונבים את דעת העולם עם האורניום שלהם כבר שנים צריך להיכנס בהם, לקחת להם את כל מה שיש להם ולהשאיר אותם בלי שום דבר שיכול לאיים עלינו
אסף
1
אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שין לו תשועה
אדם משוגע

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