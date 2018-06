ליפא, רגב, דה בלזיו והקונסול: אלפי יהודים וישראלים משתתפים בשעה זו במצעד ענק המתקיים ברחובות ניו יורק לציון 70 שנה למדינת ישראל.

במצעד, שבראשו עומדים ראש עיריית ניו יורק ביל דה בלזיו, השרה מירי רגב שיזמה את התהלוכה והקונסול דני דיין, נושאים המשתתפים דגלי ישראל ושלטים וכרזות בעד המדינה.

.@regev_miri records video message in front of Palestinians and anti-Zionist Hasidim at @CelebrateIsrael parade pic.twitter.com/6YD0BUwQB8