1. מחממים היטב מחבת פסים (אפשר להסתפק גם במחבת רגילה), משמנים קלות צד אחד של כל טורטייה. לוקחים 2 טורטיות ועל הצד ללא השמן, מורחים פסטו, ומחלקים ביניהן את פרוסות האפרסקים והמוצרלה.

2. מניחים כל טורטייה בתורה על המחבת, סוגרים עם טורטייה נוספת ולוחצים כלפי מטה. מטגנים במשך 6-8 דקות כל קסדייה עד שהגבינה נמסה. באמצע הטיגון, הופכים בזהירות.

3. מסירים מהאש, חותכים לרבעים ומגישים מיד.

מקור

two peas and their pod