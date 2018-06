הרכב הזמרים 'ווקאל'ס' מוציאים מקבץ קליפים מתוך חופה שנערכה השבוע בלוקיישן יפהפה ביער 'נאות קדומים'. מדובר באוסף שירי חופה מרגשים, חלקם שירים חסידיים המוכרים לכולנו, וחלקם קאברים מיוחדים לשירים לועזיים שכתב מנהלו המוזיקלי של ההרכב, נתנאל בן גיאת, בליווי הרכב כלי מיתר והפסנתרן ישראל סוסנה.

האירוע מצטרף לסדרת אירועים בהם מופיעים חברי הווקאל'ס בכל רחבי העולם, כשכל הביצועים על טהרת המוזיקה הווקאלית. בימים הקרובים יוציאו חברי ההרכב סדרת קליפים נוספת עם קאברים חדשים המותאמים לימי בין המצרים.

צפו בביצוע מרגש לשיר 'עוד ישמע' בגרסת קאבר לשיר "You'll Be In My Heart'' של המוזיקאי הבריטי פיל קולינס.