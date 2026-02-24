ההבדלים בין ביטוחי רכב – מתי צד ג' זה מספיק?

קיימת חובה על פי חוק להפעיל ביטוח חובה לרכב לכל מכונית הנעה בכבישי ישראל. ביטוח זה מיועד לכיסוי נזקי גוף עבור מי שמעורב בתאונת דרכים, הולכי רגל, הנהג והנוסעים ברכב.

ביטוח מקיף

ביטוח המגן על כל תרחיש ומעניק כיסוי ביטוחי כולל לבעל הרכב עבור כל נזק שייגרם לו במקרים של פריצה, גניבת הרכב, נזקי טבע ותאונת דרכים. מעבר לכך ביטוח מקיף לרכב מעניק גם כיסוי ביטוחי לכל נזק שייגרם לגורמים הנוספים בתאונה כמו פגיעה בחנות, בתמרור, ברכב של אדם אחר ועוד.

ביטוח צד ג'

ביטוח ייעודי לצד השני בלבד אשר במקרה של תאונה יכסה נזק שנגרם להולכי רגל, לבעל הרכב השני, לבית שנפגע וכו' . אופציה זו אינה מכסה נזקים לרכבו של בעל הרכב הפוגע והוא יהיה זה שישלם זאת מכספו.

קיימת מגמה לחדש את הביטוח בכל שנה ללא בדיקה מעמיקה אך זוהי טעות. בעל הרכב אמור לבחון את האפיון של ביטוח מקיף ושל ביטוח צד ג' לרכב ולבחור את האופציה שהיא הנכונה ביותר עבורו.

ביטוח חובה – המינימום שהחוק דורש

ביטוח חובה הוא חוק במדינת ישראל וכל רכב אמור לשאת תעודה תקפה זו. הכיסוי של ביטוח זה הוא מעטפת ביטוחית לנזקי גוף בלבד לכל אדם שמעורב בתאונת דרכים, הן אם הוא היה בתוך הרכב או מחוצה לו, קרי הנהג, הנוסעים והולכי הרגל. ביטוח זה אינו מכסה כל נזק רכושי, לא לרכבו של הנהג הפוגע, לא לרכבו של הנהג הנפגע ולא לציוד כמו לדוגמה ויטרינה של חנות.

צד ג' מול מקיף – ההבדל הכלכלי

תמיד קיימת התלבטות בין הפעלת ביטוח רכב מקיף או לחלופין ביטוח צד ג' בלבד. בסיס ההחלטה נובע מהשווי של הרכב והאם כדאי להשקיע ברכישת ביטוח מקיף אשר עולה כמה אלפי שקלים תלוי בסוג הרכב ובשנת הייצור שלו. העלות הממוצעת היא כ – 7,000-4,000 ₪ מול רכישת ביטוח צד ג' שעלותו היא נמוכה באופן משמעותי ביותר מהמקיף והיא נעה בין 2,000-1,000 ₪.

בעל הרכב בוחן את התמורה שהוא מקבל בכל אחת מהאופציות:

· ביטוח מקיף הוא כיסוי מלא בכל תרחיש של נזקי טבע, גניבת המכונית, פריצה לרכב, נזק במקרה של תאונה עצמית, כיסוי מלא לרכבו של המבוטח וגם לרכבים המעורבים בכל תאונת דרכים. ביטוח זה מעניק שקט נפשי לבעל הרכב ולנהג לאורך כל השנה.

· ביטוח צד ג' מעניק כיסוי לנזק שהמבוטח גרם לסובבים אותו כמו לנהג ולנוסעים של הרכב הנפגע, הולכי רגל ששהו במקום או נזק לרכוש כמו לחומה סביב בית מגורים.

למי מספיק רק ביטוח צד ג'

יש כמה מקרים שבהם קו החשיבה נוטה להפעלת ביטוח צד ג' ולא ביטוח מקיף עקב שיקולים שונים:

1. נהג צעיר שהוא בעל ניסיון דל בנהיגה ולכן קיימת סבירות שהוא עלול להיקלע לתאונות דרכים וליצירת נזק לרכב.

2. בעל רכב שהשווי של רכבו הוא נמוך יחסית 25,000-20,000 ₪ ולכן עליו לשלם פרמיה גבוהה עבור ביטוח מקיף. כאשר שווי הרכב הוא כה נמוך מדובר בהוצאה כספית מיותרת וחסרת פרופורציה ולכן אינה מצדיקה את הפעלת הביטוח הכולל.

3. בעל הרכב בוחן את הסיכון הכלכלי במקרה שהרכב שלו יינזק ויוכרז כטוטאל לוסט. הוא מביא בחשבון שיהיה עליו לספוג את אובדן השווי של הרכב וגם לשלם כספים עבור רכב חדש שירכוש. אם הוא מסוגל לעמוד בכך כלכלית – הוא יפעיל ביטוח צד ג'. אך אם צעד זה יהיה קשה עבורו בפן הפיננסי, הוא יפעיל ביטוח מקיף שיעניק לו כיסוי מכל ההיבטים.

סיכום והמלצה

הפעלת ביטוח רכב אינה עניין של מה בכך וחשוב לבדוק זאת באופן מושכל. לכן ההמלצה שלנו היא לבצע שני מהלכים חשובים:

· בדיקת שווי הרכב על פי נתוני השוק העכשוויים.

· בדיקה מהותית של הפוליסה כדי לוודא שאתם לא משלמים סכום גבוה מדי.