השיטה שמשגעת את הצרכנים ה"כבדים" של טמו לא קשורה רק לקוד קופון חד-פעמי שמזינים בקופה. היא קשורה למדיניות שכמעט אף אתר אחר לא מציע בצורה כזו נגישה: "התאמת מחיר" (Price Adjustment).

דמיינו את הסיטואציה הבאה: רכשתם סט מברגים, אוזניות אלחוטיות ושמלה ב-200 ש"ח. יומיים לאחר מכן, נכנסתם שוב לאפליקציה וראיתם שבעקבות מבצע בזק, אותם מוצרים בדיוק עולים עכשיו רק 150 ש"ח. ברוב האתרים, הייתם מרגישים תסכול על ה"פספוס". בטמו, כאן נכנס הקופון הנסתר לפעולה.

מדיניות האתר מאפשרת לכם לבקש החזר כספי על ההפרש בתוך 30 יום מרגע הרכישה. מדובר למעשה ב"קופון רטרואקטיבי" שניתן להפעיל שוב ושוב. כל מה שצריך לעשות הוא להיכנס להיסטוריית ההזמנות, ללחוץ על "Price Adjustment", ואם המחיר ירד - הכסף חוזר אליכם באופן מיידי כקרדיט לקנייה הבאה.

למה הם עושים את זה?

השאלה המתבקשת היא למה שחברה מסחרית תאפשר לכם לשלם פחות אחרי שכבר הסכמתם לשלם יותר? התשובה טמונה במודל העסקי האגרסיבי של טמו. הם לא מוכרים מוצרים; הם מוכרים הרגלים. טמו רוצה שתפתחו את האפליקציה כל יום, מספר פעמים ביום.

על ידי יצירת מנגנון שבו המחיר "דינמי" והלקוח יכול "לצוד" החזרים, הם מבטיחים חזרה של המשתמשים לאפליקציה. זהו משחק פסיכולוגי מבריק: הצרכן מרגיש שהוא "ניצח את המערכת" וקיבל החזר של 5 או 10 שקלים, מה שגורם לו להרגיש בטוח יותר לבצע רכישה נוספת בסכום גבוה יותר.

הקופונים שמעבר למיינסטרים

מלבד התאמת המחיר, ישנה תעשייה שלמה של קופוני "משפיענים" וקודים שרצים בקבוצות טלגרם ובוואטסאפ. בעוד שהקופון הגלוי בדף הבית לרוב מוגבל מאוד בתנאיו, קודים ייעודיים (המכילים שילוב של אותיות ומספרים כמו acu...) יכולים להעניק חבילת קופונים בשווי של מאות שקלים.

החידוש האחרון שצובר תאוצה בקרב ישראלים הוא ה"קופון המצטבר". מדובר בשיטה שבה משתמשים בשני מכשירים שונים או משתפים קישורים בתוך "משחקים" פנימיים באפליקציה (כמו משחק החווה או גידול הדגים). ישראלים רבים כבר הבינו ששיתוף קישורים בקבוצות ייעודיות מאפשר להם להגיע למצב שבו הם מקבלים מוצרים בחינם לגמרי או בהנחה של 90%.

המלכודת שצריך להכיר

עם כל הכבוד לחסכון, חשוב לזכור שאין ארוחות חינם. המחירים הזולים של טמו והקופונים המפתים מגיעים עם "תג מחיר" אחר: איסוף נתונים אגרסיבי. מומחי אבטחת מידע מזהירים כבר זמן רב שהאפליקציה אוספת מידע רב על המשתמשים, הרבה מעבר למה שנדרש לצורך משלוח חבילה.

בנוסף, איכות המוצרים היא לעיתים קרובות הימור. הקופון עשוי להוריד את המחיר למינימום, אך אם המוצר שקיבלתם אינו שמיש, גם שקל אחד הוא מחיר יקר מדי. לכן, הטיפ של המקצוענים הוא תמיד לקרוא ביקורות עם תמונות של לקוחות אמיתיים לפני שמפעילים את הקופון.

איך תנצלו את זה נכון? (מדריך מקוצר)