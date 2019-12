פעם שלישית זה כבר חזקה, "מדד היוטיוב" של 'כיכר השבת' נערך כבר זו השנה השלישית בימי חג החנוכה כדי לדעת מי באמת אמן המוזיקה היהודית הכי גדול בפלטפורמת המוזיקה המצליחה בעולם.

היוטיוב מזמן אינו רק מקום לקליפים, אלא כלי שמשמש רבים בכל העולם להאזנה למוזיקה וגם לחשיפה אליה. מדד היוטיוב לרוב לא משקר, ומי שמצליח ביוטיוב הוא גם זה שמצליח ברחוב. בשנים שעברו היו טענות על רכישת צפיות וזיופים שונים, אם כי רוב הנתונים המופיעים נראים תואמים את המציאות, כשהמדד הבולט ביותר הוא שאלו המובילים את הרשימה עושים זאת כבר כמה שנים ברצף ובצורה עקבית.

מלבד המשמעות לפרסום של האמנים, יש לכמות ההשמעות גם מימד כלכלי, באמצעות פרסומות המופעלות על הסרטונים ומכניסים ליוצרים תמלוגים. המדד המקובל הוא בערך דולר לאלף צפיות, מה שמכניס לכמה מהאמנים ברשימה סכומים נאים במיוחד.

רשימת האמנים המובילים:

במקום הראשון: זה היה צפוי לחלוטין גם השנה, השנה השנייה ברצף בה ישי ריבו ניצב במקום הראשון ללא מתחרים, בפער אדיר מעל הבאים אחריו ברשימה. ריבו שבר השנה כל שיא אפשרי, הן בכמות וגדול ההופעות שלו והן בהשמעות הרבות והאהדה האדירה לה הוא זוכה. ריבו הוציא בשנה האחרונה את אלבומו הרביעי "אלול תשע"ט" עם הלהיט הגדול "הלב שלי".

ערוץ היוטיוב הרשמי של ריבו עומד על 190 מיליון צפיות ו-180 אלף מנויים וזו השנה השניה ברצף שריבו מכפיל את כמות הצפיות בערוץ בתוך שנה (בשנה שעברה עמד הערוץ על 92 מיליון צפיות).

השירים המובילים (במיליונים): לשוב הביתה - 29, אחת ולתמיד - 18, הלב שלי - 16, תוכו רצוף אהבה - 15, הניסיון הזה - 11

יצוין, כי לריבו אין כמעט קליפים חזותיים, ורוב השירים בערוץ המצליח הם קליפ מילים בלבד, מה שלא מפריע למאזינים להאזין לו שוב ושוב בפער אדיר מעל יוצרים אחרים, פער שמשקף באמת את ההצלחה של ריבו.

רווחים מוערכים: 190 אלף דולר

***

אלוף העולם: הזמר והיוצר חנן בן ארי עשה השנה קפיצת מדרגה משמעותית ודילג מהמקום הרביעי ברשימת מובילי היוטיוב היהודי אל המקום השני והמכובד מאד. בן ארי הצליח השנה מאד עם הלהיט "אלוף העולם" וערך סדרות הופעות גדולות ומצליחות.

ערוץ היוטיוב של חנן בן ארי עומד על 89 מיליון צפיות (לעומת 50 מיליון בלבד בשנה שעברה) ו-117 אלף מנויים.

את הערוץ מובילים השירים (במיליונים): אמא - 14, תותים 13, אלוף העולם -11, ויקיפדיה - 9.9, ממך עד אליי - 5.1.

רווחים מוערכים: 89 אלף דולר

***





השם מלך השם מלך השם ימלוך לעולם ועד: מי ששומר על המקום השלישי משנה שעברה הוא הזמר והיוצר גד אלבז, מי שהוביל לפני שנתיים את ראש רשימת היוטיוב היהודי.

אלבז צבר בערוץ היוטיוב הרשמי שלו 61 מיליון צפיות ו-79 אלף מנויים. מדובר בעלייה של 10 מיליון צפיות בשנה האחרונה, מעט יחסית לשניים שמובילים את הרשימה.

אלבז שהשקיע בשנים האחרונות בקליפים מושקעים במיוחד עם הבמאי דני פינקלמן ומידי כמה חודשים ראינו ממנו קליפ חדש איכותי לא הצליח לייצר בשנה האחרונה להיט משמעותי, אך עדיין החומרים המשובחים שייצר במהלך השנים מביאים את שלהם.

רשימת השירים המובילים (במיליונים): השם מלך 8.1, לחיים – 6.3, השם מלך 2.0 – 5.7, מזמור לדוד – 3.6, פותח את ידיך 3.5.

רווחים מוערכים: 61 אלף דולר

***

אלו שהמציאו את הגלגל: במקום הרביעי, ירידה של שני שלבים מהשנה שעברה נמצאת להקת 'המכביטס' מארה"ב. המכביטס היו הראשונים שהצליחו ביוטיוב מהז'אנר היהודי ופרצו בימי החנוכה עם הלהיט הגדול "אור הנרות" ב-2011. ההצלחה הגדולה שלו אף יצרה ז'אנר שלם של קליפים ווקאלים של להקות בעיקר מארה"ב שמוציאות מידי שנה בחנוכה קליפים מושקעים במיוחד.

ערוץ היוטיוב הרשמי של המכביטס קיבל 37 מיליון צפיות ובערוץ נוסף (הישן) של הלהקה בו מופיע גם "אור הנרות" יש 16.8 מיליון צפיות נוספות - סך הכל עומדת הלהקה על 54.8 מילין צפיות ו-77.7 אלף מנויים. עלייה מזערית מהשנה שעברה.

השירים שמובילים את הערוצים (במיליונים): אור הנרות - 15, smart ways to live (דרך חכמה לחיות) -6.7, דיינו -2.9, חנוכה -2.6, מתכון ללטקס -2.4.

רווחים מוערכים: 54.8 אלף דולר

***

ישתבח שמו: במקום החמישי, עליו הוא שומר מהשנה שעברה ניצב הזמר יעקב שוואקי שמחזק השנה את מעמדו ביוטיוב ומתחיל לגרד את המקום הרביעי.

שוואקי צבר בעמוד היוטיוב הרשמי שלו 48 מיליון צפיות ו-70.6 אלף מנויים. עלייה של כ-16 מיליון צפיות לעמוד הרשמי של הזמר המצליח. יצוין כי לשוואקי סרטונים רבים לא רשמיים ביוטיוב חלקם עם מליוני צפיות, מהשנים טרם הפעלת העמוד הרשמי.

רשימת השירים המובילים (במיליונים): עת רקוד - 8.3, I Can Be (אני יכול להיות) - 4.1, והיא שעמדה - 4, ישתבח שמו 3.7, We are a miracle (אנחנו נס)- 2.9.

רווחים מוערכים: 48 אלף דולר

***

התעלומה: גם השנה מככבת אמנם בתחתית רשימת המובלים אך עדיין מדובר בהישג מדהים עבור להקת הילדים של אלי גרסטנר 'פרחי בני הישיבות' – YBC שצברה 39 מיליון צפיות בערוץ הרשמי שלה (בניכוי קליפ של להקת החבר'ה שגם נמצאים שם) ו-48.9 אלף מנויים.

למרות שהשנה הוציאה הלהקה קליפ אחד ('מי כמוך') שזכה לכמות צפיות מזערית של 160 אלף צפיות המשיכו קליפי הלהקה לצבור צפיות רבות ועלייה של למעלה מ-7 מיליון צפיות בשנה האחרונה. מה שמלמד שככל הנראה יש קהל ברחבי העולם שאוהב לצפות בשירי הלהקה למרות שאינה הלהקה הכי משפיעה במוזיקה החסידית.

רשימת השירים המובילים (במיליונים): אדיר - 11, דדי - 8.8, אשרי - 6.6, אמן - 3.1, אלו היו הלילות - 2.5

רווחים מוערכים: 39 אלף דולר

***

ראויים לציון

אחרי הצמרת, ניצבים יניב בן משיח עם 36 מיליון צפיות ו-46 אלף מנויים, בני פרידמן עם 31 מליון צפיות ו-50.8 אלף מנויים, חיים ישראל עם 29 מיליון צפיות ו-35.3 אלף מנויים, מידד טסה עם 24 מיליון ו-22.8 אלף מנויים, מרדכי בן דוד עם 20 מיליון צפיות ו-47.3 אלף מנויים, היום השמיני עם 18 מיליון צפיות 25.6 אלף מנויים, ארי גולדוואג עם 15.4 מיליון צפיות ו-21.8 אלף מנויים, ברי וובר עם 14.3 מיליון צפיות ו-28.3 אלף מנויים, הקינדרלעך עם 13 מיליון צפיות ו-17.6 מנויים, עוזיה צדוק עם 13.3 מיליון צפיות ו-33.1 אלף מנויים, אודי דוידי עם 13 מיליון צפיות ו-17.1 אלף מנויים, ניסים בלאק עם 7.5 מיליון צפיות ן-17 אלף מנויים, אברהם פריד עם 7 מיליון צפיות ו-16 אלף מנויים, יונתן רזאל 6 מיליון צפיות ו-14.4 אלף מנויים, ליפא שמלצער עם 5.9 מיליון צפיות ועשרת אלפים מנויים, אוהד מושקוביץ עם 5.7 מיליון 8,900 מנויים ושולי רנד עם 5.6 מיליון צפיות ו-10,800 מנויים.

מי שנעלם השנה מהרשימה הוא הזמר והיוצר איציק דדיה, שמסיבה שאינה ידועה חשבון היוטיוב שלו אופס והוא נאלץ לצבור מחדש את המספרים.

השירים המובילים

את המקום הראשון כבש בקלילות הלהיט "לשוב הביתה" של ישי ריבו עם 29 מיליון צפיות, אחריו ניצב להיט נוסף של ריבו "אחת ולתמיד' עם 18 מיליון צפיות, את המקום השלישי לוקח שיר נוסף של ישי ריבו "הלב שלי" עם 16 מיליון צפיות. את המקום הרביעי עם 15 מיליון צפיות חולקים השירים - 'אור הנרות' של המכביטס, 'עברי אנוכי' של בני פרידמן ו"תוכו רצוף אהבה" של ריבו, ובמקום החמישי 'אמא' של חנן בן ארי עם 14 מיליון צפיות.

ראויים לציון: "תותים" של חנן בן ארי עם 13 מיליון צפיות, 'אתה המלך' של חיים ישראל ואייל גולן עם 13 מיליון צפיות אף הוא, "אדיר" של פרחי בני הישיבות עם 11 מיליון צפיות, אלוף העולם של חנן בן ארי עם 11 מיליון צפיות וגם "הניסיון הזה" של ישי ריבו אף הוא עומד על 11 מיליון צפיות. "יש תקווה" של בני פרידמן עם 10 מיליון צפיות, קטונתי של יונתן רזאל עם 10 מיליון צפיות, 'ויקיפדיה' של חנן בן ארי עם 9.9 מיליון צפיות ו"לבחור נכון" של ריבו ואמיר דדון מהמופע בקיסריה עם 9.5 מיליון צפיות לצד הלהיט שלו "קול דודי" שאף הוא זוכה ב-9.5 מיליון צפיות.

בנתונים הוכנסו רק אמנים שעיסוקם במוזיקה יהודית בלבד לכן לא הוכנס אביתר בנאי, כמו גם אמן הרגאיי 'מתיסיהו' שכמות הצפיות בשירים שלו נאמדת במאות מיליוני צפיות, אך הוא כיום כבר לא בז'אנר היהודי. אמן נוסף שנמצא על הגדר הוא הזמר והיוצר אלכס קלייר שחזר בתשובה בשנים האחרונות וגם הוא מחזיק בכמות צפיות אדירה של מעל 177 מיליון צפיות, אלא שחלקם משירים טרם היותו יוצר בז'אנר המוזיקה היהודית.

יצוין, כי הנתונים נכונים ל-24.12.2019 ויכולים להשתנות בקלות כל העת. כמו כן, הנתונים מגיעים רק מהעמודים הרשמיים של האמנים ללא סרטונים לא רשמיים.