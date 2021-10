כולנו מכירות לפחות אחת כזאת מהמשפחה, מהעבודה או מהשכונה: היא עסוקה מבוקר עד ליל בסדר וניקיון וגם אם תערכו בביתה ביקור פתע, לא תמצאו בו פירור אבק לרפואה או חפץ שאינו מונח במקומו. אבל לכל אלו יש מחיר כבד מאד: הגברת החרוצה הזו תמיד, אבל תמיד לחוצה.

אז מה מניע אותה ועוד רבות שכמותה, שבעצם קצת חיות בסבל? יצאנו לבדוק.

תחושת הישגיות

בעת הניקוי, אנו "מקבלות מוצר סופי. במשימות רבות אינכן מקבלות תוצר סופי כה מהר", אומר ד"ר פוגן נזירוגלו, מנהל "המכון להתנהגות ביולוגית", מניו יורק.

עבור חוה, 37, מנהלת משרד מבני ברק, שמחת הקרצוף נובעת מהתוצאה המוחשית הזו. "הסיפוק שלי נובע בעיקר מכך שיש לי בית נקי, שהדברים בו מאורגנים", היא אומרת.

השגה זו יכולה להשפיע על תחומים אחרים בחיינו, אומרת מרלה דייבלר, פסיכיאטרית, מפילדלפיה. "כאשר אנו יוצאות להשגת מטרה כמו ניקוי המקרר, אנו מקבלות ביטחון שנוכל להצליח", מה שעוזר לנו להתמודד עם פרויקטים בתחומים אחרים בחיינו. זו אחת הסיבות שתרצה, 36, רואת חשבון ואמא לשניים, מירושלים, שמה את ניקיון ביתה בעדיפות גבוהה. "אם אני יכולה אפילו לארגן משהו מטופש כמו מגירת ה'שמונצעס' במטבח, זה נותן לי תחושה שהצלחתי להשיג משהו. אני מרגישה מוכנה להתמודד עם אתגרים אחרים".

דרך להישאר בשליטה

החיים במרחב נקי "נותנים לנו תחושת שליטה על הסביבה שלנו, שמביאה נוחות", אומרת דייבלר.

מרים, 35, סטודנטית לאחיות ואמא לשניים, מקרית ספר, מנקה את ביתה אפילו לפני יציאה לחופשה. "אני אוהבת לצאת לחופשה בידיעה שהבית מושלם וכשאחזור אליו הכל יראה אותו דבר".

דייבלר מוסיפה שניקיון יכול אפילו לסייע לנשים "להרגיש יותר שליטה על סביבתן כאשר הן חשות חוסר שליטה בתחומים אחרים בחייהן". אין שום דרך לאלץ את הבוסים שלנו לאהוב את העבודה שעשינו במצגת ההיא בעבודה, אבל אנחנו יכולות להפוך את הבית שלנו למרחב נקי ומזמין שנותן לנו אושר.

שחרור מתח

כאשר חדווה (43), עיתונאית וסופרת, מתל אביב, עברה דירה, היא מצאה את עצמה מבלה כמה ימים בניקוי עמוק של הבית הישן שלה. כמה ימים לאחר מכן, התקשר אליה בעל הדירה ואמר שב-19 שנות ניסיונו בתחום הוא מעולם לא ראה דייר עוזב דירה כל כך נקיה וחדווה הבינה שהיא השתמשה בניקיון כדרך להתמודד עם "הלחץ של המעבר”.

חדווה ורבות מהקוראות שלנו מנקות במטרה לקחת הפסקה מלחצי העבודה וחיי היומיום. "כחצי עצמאית, כשיש דדליין, את עושה את כל שאר הדברים ברשימת המטלות שלך, לפני שאת מבצעת את העבודה שלך", היא אומרת. חלק עשויים לראות בכך דחיינות, אך נזירוגלו אומר שזו יכולה להיות דרך בריאה להתמודד עם חרדות. "נשים עשויות לנקות כסוג של הסחת דעת... ועשיית משהו שאינו מצריך מחשבה יכול להרגיע את המוח".

בית מאורגן = חיים מאורגנים

"מצב המיטה שלכן, הוא מצב הראש שלכן" (באנגלית זה נשמע הרבה יותר טוב: The state of your bed is the state of your head), אומרת ג'נה מילר, מאמנת אישית, מקליפורניה, הרואה בערימות של כלים מלוכלכים והררי כביסה סמל לצורה שבה אישה מנהלת את חייה. "אם אתן מתעלמות מטיפול בדברים קשים בתחום אחד בחייכן, אתן כנראה עושות זאת בכל מקום".

מילר עשתה שינוי קיצוני בסוף שנות ה-30 לחייה כשעזבה את עבודתה כמנהלת יחסי ציבור מצליחה והפכה למאמנת אישית. אחד השינויים המרכזיים שעשתה במסע ההוא היה לבצע עבודות בית משלה, לאחר ששילמה למישהו אחר שיעשה זאת בעבורה במשך 15 שנה.

“אנחנו מתעוררות, אנו מייצרות פסולת וכביסה ואבק ובלגן. הם הדברים האמיתיים בחיינו. כך שהזמן שאנו מבלות בהימנעות מביצוע משימות ניקוי בסיסיות אלו, משמעו שאנו ממש 'דוחות את חיינו'", היא אומרת. "על ידי התמודדות וטיפול במה שאתן מעדיפות להדחיק, אתן עושות שינוי קיצוני בכל היבט בחייכן. מניסיון אישי אומר זאת: לאט לאט תתחילו להרגיש הרבה יותר נוח בחייכן, תחושו כשירות ובעיקר, מסופקות".