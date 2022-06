בנאומו היום (רביעי) במליאת הכנסת התלוצץ במשך דקות ארוכות חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה עם יו"ר האופוזציה ויו"ר הליכוד, ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו. השניים גיחכו על ראש הממשלה, על שקד ועל ניהול הקואליציה.

"אין צורך בשרים", אמר פינדרוס בסרקזם לח"כ האוזר שניהל את הישיבה, "ברגע שנתניהו לא ראש הממשלה. זו הבעיה הלאומית. שרים, מה צריך שרים, לא צריך".

פינדרוס פנה לנתניהו שישב במקומו, ואמר: "אני מתנצל אדוני ראש הממשלה שאני משתמש בשם שלך אבל זה לא באשמתי. אתה לא אולי לא מודע לזה, אתה לא קורא מספיק עיתונים, אבל אתה הבעיה הלאומית. לא מחירים לא איראן לא... אתה ורק אתה".

נתניהו הגיב: "אין ספק".

פינדרוס המשיך ואמר לנתניהו: "אבל אני בטוח שזה מחמיא לך שלוקחים מישהו שהיה חצי נהג ועוד מישהו חצי מזכירה והם מנהלים את המדינה. הבעיה שהם היו בתקופה שהיית באופוזיציה אז הדבר היחיד שהם יודעים לעשות זה איך להיות באופוזיציה".

בשלב הזה פנה נתניהו לפינדרוס ושאל: "פינדרוס, אתה מדבר אנגלית, נכון?" פינדרוס השיב בחיוב, ונתניהו המשיך וביקש: "אז תשלים את המשפט, Thay want to be... [הם רוצים להיות...]". ונתניהו המשיך: "אני לא משלים, חידון למיטיבי לכת, תוסיף משפט, מילה אחת, זה הכל".

צפו בתיעוד באדיבות ערוץ הכנסת.