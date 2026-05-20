פינתו של הרב יעקב גלויברמן: מדוע אנו מציינים את המתנה ולא את הקבלה? | צפו

חג השבועות, זמן מתן תורתנו, הוא מן הימים הגדולים והקדושים ביותר לעם ישראל. בתורה נקרא החג בכמה שמות: חג הבכורים, חג הקציר וחג השבועות. אבל בפי חז״ל נקרא החג גם בשם המיוחד: "זמן מתן תורתנו".

ביום הקדוש הזה זכינו לקבל את התורה הקדושה בהר סיני, ולהיות לעם הנבחר - עם סגולה לקדוש ברוך הוא. חז״ל אומרים שהשם “שבועות” הוא גם מלשון שבועה.

במעמד הר סיני, כביכול, עם ישראל נשבע אמונים לתורה, והקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו הקדושה.

ולכאורה יש לשאול: מדוע אנו אומרים "זמן מתן תורתנו" ולא "זמן קבלת תורתנו"? אלא שמתן תורה היה מאורע חד־פעמי, בשישה בסיון, לפני אלפי שנים. אבל קבלת התורה נמשכת בכל יום ויום. בכל בוקר, כשיהודי פותח ספר קודש, מתפלל, מקיים מצווה, עושה חסד ומקבל עליו עול תורה ומצוות - הוא מקבל את התורה מחדש.

והיסוד הגדול של מתן תורה הוא האחדות. כמו שנאמר, עם ישראל עמד למרגלות הר סיני כאיש אחד בלב אחד. זהו המסר עבורנו מחג השבועות: להתחזק בלימוד.

