מה מסתתר בתוך גוש הקרח? הפעילות שתטריף את הילדים

יש רעיונות לחופש שנשמעים חמודים על הנייר, ויש רעיונות שברגע שמעמידים אותם מול הילדים - הבית כולו נכנס לאקשן. קערת הקרח הזאת שייכת לגמרי לסוג השני.

זה מתחיל הכי פשוט בעולם: קערה, מים, כמה הפתעות קטנות, לילה אחד במקפיא - ובבוקר מחכה לילדים גוש קרח ענקי, נוצץ, צבעוני ומסקרן, שבתוכו מסתתרים אוצרות שצריך לחלץ.

היופי הוא שזה לא עוד "יצירה" שיושבים עליה שלוש דקות ושוכחים. יש כאן מתח, חקירה, מגע, התלהבות, וגם תחושה של משימה אמיתית. מי יצליח לשחרר ראשון את הענב? איך מוציאים את הצעצוע בלי לשבור הכול? ומה עוד מסתתר בפנים?

בקיצור - פעילות אחת שמביאה איתה גם וואו, גם תעסוקה, וגם תמונה מעולה.

איך מכינים?

לוקחים קערה גדולה או קופסת פלסטיק עמוקה שמתאימה למקפיא.

ממלאים במים, ואז מוסיפים פנימה כל מיני הפתעות שאפשר להקפיא:

ענבים

פלחי תפוז או לימון

אוכמניות

חתיכות אבטיח קטנות

עלי נענע

צעצועים קטנים שמתאימים למים

חיות פלסטיק קטנות

קוביות צבעוניות

כפיות או כדורים קטנים

אם רוצים שהקערה תצא יפה במיוחד, אפשר להקפיא בשכבות:

קודם שכבה אחת של מים עם כמה פריטים

להכניס למקפיא לשעה-שעתיים

ואז להוסיף עוד שכבה עם הפתעות נוספות

ככה מתקבל גוש קרח יותר מעניין, עם עומק ויופי, ולא הכול שוקע לתחתית.

אחרי לילה שלם במקפיא מוציאים את הקערה, הופכים בעדינות על מגש, גיגית או שולחן בחוץ, ואם צריך - שוטפים את תחתית הקערה במים פושרים לכמה שניות כדי לשחרר את גוש הקרח.

וזהו. מכאן הילדים כבר יעשו את השאר.

מה נותנים להם לעשות?

כאן מגיע החלק הכיפי באמת.

מניחים לידם כלי "חילוץ" פשוטים ובטוחים:

כוסות עם מים חמימים

כפיות

מזלפים או טפטפות

בקבוקי לחיצה קטנים

מברשות

קעריות

פטיש צעצוע או כלי פלסטיק עדין, אם מתאים

המשימה שלהם היא לשחרר את כל מה שקפוא בפנים.

יש ילדים שיתחילו לטפטף מים בעדינות. אחרים יגרדו, ינסו לשפוך, לחפור, לדפוק קצת, להפוך ולבדוק מאיפה הכי כדאי לתקוף. פתאום הפעילות הפשוטה הזאת הופכת לניסוי, לאתגר, ולפעמים אפילו לתחרות קטנה בין אחים.

למה זה עובד כל כך טוב?

כי יש כאן בדיוק את מה שילדים אוהבים:

משהו גדול ולא שגרתי

הפתעה שמתחבאת בפנים

תחושת גילוי

מים, קרח ולכלוך "מותר"

זמן משחק שלא נגמר תוך רגע.

וגם להורים זה נוח - ההכנה קצרה, העלות כמעט אפסית, ולא צריך כישרון מיוחד. רק קצת חשיבה ערב קודם, ובבוקר יש פעילות שמרגישה מושקעת הרבה יותר ממה שהיא באמת.

רוצים לשדרג?

אפשר להפוך את זה לנושא שלם:

ג'ונגל קפוא - עם חיות פלסטיק ועלים

קערת קיץ - עם פירות צבעוניים

אוצר קפוא - עם מטבעות משחק והפתעות

ים קפוא - עם צדפים, דגים צעצוע ואבנים חלקות

גרסה לפעוטות - רק עם פירות גדולים או חפצים בטוחים במיוחד

אפשר גם להכין כמה קערות קטנות במקום אחת גדולה, אם רוצים שכל ילד יקבל "משימה" משלו.

טיפ קטן שיעשה הבדל גדול

אם אתם לא רוצים שלולית באמצע הבית - עדיף לעשות את זה במרפסת, בחצר, על מגש גדול או בתוך גיגית. אם עושים בפנים, פשוט לפרוס מראש מגבת גדולה או מפת ניילון, ולתת לילדים לעבוד חופשי.

שימו לב לבטיחות

כדאי כמובן להתאים את התכולה לגיל הילדים:

לא להכניס פריטים קטנים מדי לפעוטות

לא להשתמש בחפצים חדים

לא לתת לדפוק חזק מדי על הקרח

ואם משלבים פירות - לדאוג שהם נקיים ומתאימים לאכילה

יש משהו מאוד כיף בפעילות הזאת דווקא כי היא לא מתאמצת להיות "מושלמת". היא פשוט מסקרנת. גוש קרח ענקי עם הפתעות בפנים הוא מסוג הדברים שילדים רואים - ומיד רוצים לגעת, לבדוק, לגלות, לחלץ.

ולפעמים זה כל מה שצריך בחופש:

לא עוד אטרקציה יקרה, לא עוד מסך, ולא עוד רשימה אינסופית של "מה נעשה היום" - אלא רעיון אחד קטן, שהופך בוקר רגיל להרפתקה.