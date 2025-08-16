כיכר השבת
מה עדיף - תפילה במניין בלי כובע וחליפה או ביחיד עם כובע וחליפה? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: מה עדיף - תפילה במניין בלי כובע וחליפה או ביחיד עם כובע וחליפה? • צפו (יהדות)

(תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Chaim Goldberg/Flash90)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני תפילה בימי בין הזמנים. קורה, כשאנחנו נמצאים בפארק עם כל המשפחה, פתאום מישהו אוסף מניין, 'מנחה, מנחה', אתה רוצה להתפלל? דווקא מתאים לי. איך נדע עם הפקקים מתי נחזור? אבל האדם הזה, או שהוא בן תורה שהולך עם כובע וחליפה, או שהוא אדם מכובד, הולך תמיד עם ג'קט. הפעם הוא שם את הג'קט באוטו. אחד שהולך קבוע עם ג'קט מכובד, בתפילה גם חייב להיות עם ג'קט. כמו בחור ישיבה שהולך עם כובע וחליפה. הוא לא יודע מה לעשות. אם הוא יתפלל איתם, זה בלי כובע וחליפה, בלי ג'קט - ירוויח תפילה במניין. אם לא יתפלל איתם, הוא אומר, 'אספיק אחר כך', אבל תפילה ביחיד. מה עדיף?

הלכה למעשה - עדיף תפילה במניין בלי כובע וחליפה מאשר תפילה לאחר מכן ביחיד עם כובע וחליפה. עדיף במניין בלי כובע וחליפה מאשר ביחיד עם כובע וחליפה.

צפו בפינה

