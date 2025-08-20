כיכר השבת
הלכה ב-60 שניות

מותר להשתמש ברשת של המנגל בצימר? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: מותר להשתמש ברשת של המנגל בצימר? • צפו (יהדות)

(תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Michael Giladi/Flash90)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני איסור ויתר. מגיעים לצימר, מגיעים לאיזה מקום, ויש מנגל לעשות על האש. מה עושים? הרשת של הצימר, ודאי אסור להשתמש בה, אי אפשר גם לנקות אותה, יש שם כל מיני שיירי שומן. כל מיני אנשים היו פה, יכול להיות גם אכלו דברים אסורים. איך אפשר להשתמש ברשת? ודאי שלא.

המסגרת של המנגל, רבותיי, גם בה נוגע הבשר, וגם בה נגע נבלות וטרפות, צריך לכסות את המסגרת הזו, או, בשום מצב שהבשר לא יגיע לכיוון המסגרת. למה? זה לא רק בלוע, זה דברים שהשומנים זה נקרא חם, זה נקרא דבר טרף באיסור, בעין, אם זה דברים לא כשרים וכדומה... לכן צריך לשים לב לדבר הזה.

רשת ודאי מחליפים, והמסגרת גם שתהיה מכוסה עם נייר כסף, או שהבשר בשום מצב לא יגיע קרוב למסגרת.

צפו בפינה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהלכה בשישים שניות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר