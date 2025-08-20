מותר להשתמש ברשת של המנגל בצימר? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני איסור ויתר. מגיעים לצימר, מגיעים לאיזה מקום, ויש מנגל לעשות על האש. מה עושים? הרשת של הצימר, ודאי אסור להשתמש בה, אי אפשר גם לנקות אותה, יש שם כל מיני שיירי שומן. כל מיני אנשים היו פה, יכול להיות גם אכלו דברים אסורים. איך אפשר להשתמש ברשת? ודאי שלא.

המסגרת של המנגל, רבותיי, גם בה נוגע הבשר, וגם בה נגע נבלות וטרפות, צריך לכסות את המסגרת הזו, או, בשום מצב שהבשר לא יגיע לכיוון המסגרת. למה? זה לא רק בלוע, זה דברים שהשומנים זה נקרא חם, זה נקרא דבר טרף באיסור, בעין, אם זה דברים לא כשרים וכדומה... לכן צריך לשים לב לדבר הזה.

רשת ודאי מחליפים, והמסגרת גם שתהיה מכוסה עם נייר כסף, או שהבשר בשום מצב לא יגיע קרוב למסגרת.

