סופרים באצבעות את י"ג מידות? תפסיקו! וזו הסיבה • צפו 

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני אמירת י"ג מידות. גם בסליחות, גם ביום הכיפורים, וגם לאלו שנוהגים, בעיקר אשכנזים וגם חלק מהספרדים, שאומרים בפתיחת ההיכל גם בימים טובים, בחגים, י"ג מידות - האם למנות אותם באצבעותיו או לא? את הי"ג מידות. הרבה דברים אנחנו מונים באצבע. גם את השבחים של ישתבח, גם בקטורת, וזה חשוב. זה גם כן מכיל קדושה באצבעות, עד כדי כך לכן מומלץ לספור בשתי הידיים, שבשתיהן יהיה השפעה.

אבל י"ג מידות יש להם סיפור אחר שראוי לא לספור באצבעות. למה? יש מחלוקת ראשונים גדולה. מה הם הי"ג מידות? אם אתה סופר שיטה אחת, אז בעצם אתה הולך רק איתו. אתה סופר, 'א-ל', 'רחום' ו'חנון', זה רק ככה. על הצד שנכון השיטה השנייה, אז לא אמרת י"ג מידות. לכן, לא לספור. להגיד רגיל, אמרת את הכול, כל שיטה שזה נכון, זה ייתפס. ככה ראוי לעשות.

