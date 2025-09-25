כיכר השבת
הלכה ב-60 שניות

"סולח?": האם מחילה כללית - מועילה? • צפו

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית:  האם מחילה כללית - מועילה? • צפו (יהדות)

(תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: David Cohen/Flash90)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני עשרת ימי תשובה. כמו שאתם יודעים, יום הכיפורים זה זמן של תשובה, אבל אין יום הכיפורים מכפר על עבירות של בן אדם לחברו עד שירצה את חברו. זה סימן בשולחן ערוך, סימן תר"ו. האם מועיל שאנשים באים, 'מחילה, כן, מוחל, מוחל', מחילה כללית כזה. 'מחלנו, מחילה, מחלנו'. פוגש אנשים, אישה לרעותה בעבודה, זה בכולל, זה בישיבה, בחורים. האם תופס או לא?

הלכה למעשה. מחילה כללית מועילה אך ורק על פגיעות קלות. זו רק פה מילה, לא התייחס, לא אמר שלום, הוא חושב שהוא התנפח עליו, כל מיני סיפורים. אתם יודעים, הרגשות כאלו. אבל דברים מורכבים, עשה לו לעז גדול, בייש אותו, דברים יותר מורכבים, צער גדול - מחילה כללית לא מועילה. גם אם הוא אומר, זה לא תופס. צריך לפתוח את הדברים ולהתנצל כמו שצריך.

צפו בפינה

