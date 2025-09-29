כיכר השבת
תזהרו מאוד: אין מחילה על הוצאת שם רע • צפו

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: תזהרו מאוד: אין מחילה על הוצאת שם רע • צפו (יהדות)

(תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: David Cohen/Flash90)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני עשרת ימי תשובה, הנושא של תשובה בעניינים של בן אדם לחברו. השם יצילנו, השם ישמור, שלא ניפול בזה. זה לתקן אי אפשר. אם אדם חס ושלום מוציא שם רע על מישהו, אמר 'כן, הוא גנב', 'כן, הוא עשה ככה', 'כן, הוא בישיבה עשה ככה', 'היא בסמינר עשתה ככה' - מוציא שם רע, שקר, רבותיי, שם רע, אין לו מחילה.

אם שואל אותי הנפגע, אני צריך למחול לו? הלכה למעשה, מעיקר הדין, לא חייב למחול לו. ויש לשון של ה'רקנאטי', מרוב שזה חמור, לא רק שלא צריך, לשונו, 'אין לו למחול לו'. אם אדם צדיק רוצה ככה, לפנים משורת הדין, תבוא עליך ברכה.

אבל תדעו, כל הכללים של שלוש פעמים, ולבוא ולשלוח, זה לא תופס בשם רע. צריך להפוך את העולם עד שהוא ישתכנע. לך תן לו שוחד, תקנה לו מתנות, תציל את החיים שלך על מה שעשית. שם רע? השם ישמור ויציל בר-מינן. תתעוררו על הדבר הזה. גמר חתימה טובה.

צפו בפינה

