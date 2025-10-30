הפוסק הספרדי בהוראה נחרצת: "גם החיילים חייבים להגיע לעצרת"

הפוסק הספרדי הגאון רבי בנימין חותה יצא הבוקר (חמישי) בהוראה נחרצת, לפיה, גם על החיילים חלה החובה להשתתף בעצרת המיליון למען לומדי התורה, שתערך בכניסה לירושלים.

בשיחה עם רדיו 'קול ברמה', אמר הרב חותה: "היום יש פה יום בחירות, יום מעמד של קידוש השם, ואתה מצביע ואומר וצועק. למי אתה משתייך? אני קורא לכל הבעלי בתים, לא אברכים ובחורי ישיבות, זה אין מה לדבר, לא צריך להגיד להם בכלל. בעל בית ששומע אותי, בבאר שבע, בטבריה, תשמע טוב, ידידי. גם אם יעלה לך הכסף היומית של העבודה, תשמע טוב, אתם לא תתחרטו על זה, כי היום אנחנו מצהירים, כל מי שפה במלחמה נגד הדת ונגד התורה, אני לא מגזים.

"היום עולים פה לירושלים ומצהירים - אנחנו משתייכים, 'הבוחר בתורה ובמשה עבדו'. אין פטור לשום אדם לא להגיע. ראיתי שגם ראש הישיבה הרב דב לנדו, גם ראש הישיבה הרב משה הלל הירש, וגם עוד רבנים נוספים אמרו לבוא 'אפילו במסירות נפש'. עולה כסף, אין תחבורה, יש תחבורה. אני אומר לך, תסלח לי, גם מי שבעד הגיוס, ואני מדבר איתך ברצינות, אני מוסר שיעורים בבסיסי צה"ל - גם מי שבעד הגיוס, גם לחיילים אני קורא להגיע. אתם חייבים לבוא ולומר, אנחנו תומכים בעולם התורה, בבני התורה, אנחנו צריכים את בני התורה.

"העולם הזה, המדינה הזאת אין לה קיום, אין פה ביטחון, אין כלכלה בלי לומדי תורה. אין פטור, גם הוצאה כספית. אני אומר את זה, ותסלח לי שאני מדבר אולי בצורה קצת, אני פוסק בדבר הזה. מחילה שאני מדבר ככה, חובה מוחלטת זה קידוש השם, והצהרה בריש גלי, אין פטור לשום אדם. חובה כולם להגיע ולקרוא את התהילים. אין פה, רבותיי, לא צעקות, לא זורקים דברים, לא מקללים, לא כלום. קוראים תהילים, וכל העולם צופה ורואה".

הרב חותה הוסיף ואמר: "שמעתי מכמה תלמידי חכמים, שאני מכיר אותם מובהקים, מהדתי הלאומי, מהציבור הדתי-לאומי, שהם קוראים להתגייס. הם אומרים בפה מלא, חובה להגיע למקום הזה".

הרב סיפר כי הוא לוקח את הילדים שלו גם, "שגם ילדים יבואו ויראו מה זה קידוש השם, יראו מה זה עם ישראל, יראו מה זה עולם התורה. מי כעמך ישראל. מי שלא יבוא, אני אומר לכם. הוא יתחרט על זה".

