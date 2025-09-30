כיכר השבת
אפשר לומר פיוט 'תפילה זכה' ו'לך אלי תשוקתי' - אחרי השקיעה? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם אפשר לומר את הפיוט 'תפילה זכה' ו'לך אלי תשוקתי' - אחרי השקיעה? • צפו (יהדות)

(תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Chaim Goldberg/Flash90)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני ליל יום הכיפורים. ליל יום הכיפורים, הספרדים פותחים בפיוט 'לך אלי תשוקתי', ואשכנזים 'תפילה זכה'. מה יש בפיוטים האלו? מובלע בפיוטים האלו הנושא של הווידוי. ולמה הביאו את זה ככה בווידוי? שיטת הרמב"ן, שאדם צריך להיכנס ליום הכיפורים שהוא כבר לאחר וידוי. חייב עוד וידויים אבל הוא נכנס כבר לאחר וידוי. כיוון שזה כך, שימו לב בפיוט אצל הספרדים. 'ואשמתי, ובגדתי, ואכלתי וטעיתי'. כל זה וידוי.

בגלל שזה כך, צריכים להקפיד להראות את הווידוי לפני השקיעה. לפעמים הגבאי, מחכים לאנשים. כבר עוד חמש דקות שקיעה... רבותיי, מי שרואה שהשקיעה מגיעה ועוד לא התחילו את הפיוט, לא הגיעו לווידוי של הפיוט, אל תעשה רעש. תעמוד, תגיד בשקט, 'חטאתי, עוויתי, פשעתי'. קיימת את הווידוי לפני כניסת הלילה של יום הקדוש, כי זה מטרת הפיוט.

