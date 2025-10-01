מותר לפזר בושם או שמן על המתפללים ביום כיפור? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה חשובה בהלכות יום הכיפורים. אנשים עייפים, חלשים, וריח טוב מעיר אותם. יש הרבה צדיקים, מחלקים בשמים, זה בסדר. אפשר לקחת, אפילו אפשר להקל, לקחת לימון, לתפוס ביד אפילו. אין חשש שיאכל. מריח אותו, מברך, 'הנותן ריח טוב בפירות', הכל טוב ויפה.

אבל יש בעיה, יש כאלו מה עושים? מביאים כל מיני שמנים, מתחילים להתיז על אנשים. קודם כול, אם אתה שם להם בטישו, זה אסור, זה איסור מוליד. כל ריח שיהיה, בושם, בטישו, זה אסור, מוליד. ואם זה שמן ששמת לו ביד, זה סיכה, זה שמנים, רבותיי. לכן צריך לדאוג לזה לפני כיפור, להרטיב איזה טישו, לסגור בשקית מזון, שלא יתייבש, ותחלק לאנשים. קחו טישו רטוב, תריח. אה, תתעורר. שובי נפשי למנוחייכי. אבל לא ככה, זה בעיות של סיכה, של מוליד, להתעורר על הדבר. אם התזת על הטישו, לפני כיפור, ונשאר בו קצת ריח מורגש, אתה יכול להוסיף מאותו סוג, זה לא מוליד.

