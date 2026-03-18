האם מוצרי איפור לנשים צריכים כשרות לפסח? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם מוצרי איפור לנשים צריכים כשרות לפסח?

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני כשרות המוצרים לפסח. יש חברות שבשביל כשרות לוקחים מחירים גבוהים, לצערנו. אודם בפסח או איפור לנשים לפסח, מנצלים ומעלים מחירים. מעיקר הדין גם אודם בשפתיים של האישה שיכולה לבלוע אותו - אין בעיה, לא צריך כשרות לפסח. מי שיש לו הנהגה ורוצה להחמיר תבוא עליו ברכה.

