מי אחראי על הכסף שבקופת צדקה שבבית? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מהלכות צדקה. כל אחד מאיתנו יש לו איזו קופת צדקה בבית וקורה פעמים שאנחנו מגלים הקופה נפלה, וחסרים מטבעות, נכנסים לפחדים, זה כספי צדקה.

רבותיי, אם לוקחים מהקופה בלי רשות - ודאי זה אחריותנו, זה לא שלנו. אבל אם הקופה נגנבה או שקרתה תקלה לא באשמתנו - אנחנו נקראים שומר חינם, אנחנו פטורים מגניבה ואבידה.

