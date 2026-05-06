האם מותר לקנות חמץ בדיוטי פרי - אחרי פסח? • צפו

| צילום: תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Arie Leib Abrams/Flash90
"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.
ובפינה היומית: הלכה מדיני קניית חמץ אחר הפסח. מה קורה כעת, אדם נוסע דרך השדה תעופה ורוצה לקנות בדיוטי פרי, שם עובדים בפסח ומוכרים חמץ בפסח - האם זה מותר? כל שנה פרסמתי שאסור, אבל השנה תשפ"ו קיבלתי טלפון מרב מכשרות שדות התעופה, היום - חברת דיוטי פרי היא בבעלות גוי מאה אחוז, ולכן, חמץ של גוי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה. מותר לקנות חמץ שמכרו בדיוטי פרי במהלך הפסח למרות שאין שם מכירת חמץ.
0 תגובות