האם מותר לקנות חמץ בדיוטי פרי - אחרי פסח? • צפו

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני קניית חמץ אחר הפסח. מה קורה כעת, אדם נוסע דרך השדה תעופה ורוצה לקנות בדיוטי פרי, שם עובדים בפסח ומוכרים חמץ בפסח - האם זה מותר? כל שנה פרסמתי שאסור, אבל השנה תשפ"ו קיבלתי טלפון מרב מכשרות שדות התעופה, היום - חברת דיוטי פרי היא בבעלות גוי מאה אחוז, ולכן, חמץ של גוי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה. מותר לקנות חמץ שמכרו בדיוטי פרי במהלך הפסח למרות שאין שם מכירת חמץ.

צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה