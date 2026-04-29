"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה לא פשוטה, הנוגעת לל"ג בעומר. כבר שנים הדבר הזה כואב לי וב"ה לאחרונה עוד רבנים, גם 'העדה החרדית' מחו על-כך ורבנים נוספים, וחייבים לשים לב לכך.

יש שיר שכולם שרים אותו - "לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי", צריך לדעת שהמילה הזו, "אלוקי", לומר אותה, זו כפירה, אין מילה אחרת. אתה לוקח תנא ואומר שהוא האלוקים שלנו, חלילה?

המילה הנכונה היא "הָאֱלָקִי" או "אלוהי", שזה על בסיס שהוא איש האלוקים, ולא שהוא האלוקים שלנו.

צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה