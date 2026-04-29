כיכר השבת
הלכה ב-60 שניות

זהירות: דברי כפירה בפיוט לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון רב יוחאי • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: זהירות - דברי כפירה בפיוט לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון רב יוחאי

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה לא פשוטה, הנוגעת לל"ג בעומר. כבר שנים הדבר הזה כואב לי וב"ה לאחרונה עוד רבנים, גם 'העדה החרדית' מחו על-כך ורבנים נוספים, וחייבים לשים לב לכך.

יש שיר שכולם שרים אותו - "לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי", צריך לדעת שהמילה הזו, "אלוקי", לומר אותה, זו כפירה, אין מילה אחרת. אתה לוקח תנא ואומר שהוא האלוקים שלנו, חלילה?

המילה הנכונה היא "הָאֱלָקִי" או "אלוהי", שזה על בסיס שהוא איש האלוקים, ולא שהוא האלוקים שלנו.

צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר