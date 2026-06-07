כיכר השבת
"מצב חסר תקדים ומזעזע"

הפוסק הספרדי זעק על כבודם של בני התורה שנרמס: "בזים לנו; אנחנו בהקרבה - יותר מהמסתערבים"

במעמד "כבוד התורה" שנערך בסוף השבוע לכבוד אברכי הכוללים הספרדים בביתר עילית, נשא דברים הפוסק הגאון רבי בנימין חותה, והביע מחאה מלב כואב ודאב על מצבם של בני הישיבות | "הגענו למצב חסר תקדים ומזעזע. בחורי ישיבות חשים מושפלים ונרדפים. המצב הגיע לידי כך, שבחורים הזקוקים לטיפול רפואי חוששים להגיע לבתי החולים, שמא ייעצרו שם" | צפו בדבריו (חרדים)

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הפוסק הגאון רבי בנימין חותה בדברי שבח לאברכים
הפוסק הגאון רבי בנימין חותה בדברי שבח לאברכים

במעמד "כבוד התורה" שנערך בסוף השבוע לכבוד אברכי הכוללים הספרדים בביתר עילית, נשא דברים הפוסק הגאון רבי בנימין חותה, והביע מחאה מלב כואב ודאב על מצבם של בני הישיבות.

בדבריו אמר כי "הגענו למצב חסר תקדים ומזעזע. בחורי ישיבות חשים מושפלים ונרדפים. המצב הגיע לידי כך שבחורים יראי שמיים הזקוקים לטיפול רפואי חוששים להגיע לבתי החולים, שמא ייעצרו שם ויובלו באזיקים כאילו היו אחרוני הפושעים".

דבריו המלאים של הפוסק הספרדי

"מוקצה מחמת מיאוס (היחס לבני התורה. ח"ש), יש פחד אפילו חלילה אם אדם צריך לבוא לבית חולים, מפחד להגיע לבית חולים שלא יקראו אותו, מפחד להגיש תלונה, ובזמן הזה של השפל, דאגו קברניטי העיר לתת כבוד לתורה. יוצאים קרוב לאלף תלמידי חכמים, כל מי שיושב פה.

"אתם יודעים, בצבא ההגנה לישראל יש יחידה מובחרת שנקראת 'מסתערבים', המסתערבים זו היחידה שמקריבים גוף ונפש, יום ולילה, 24 שבע, מסכנים את חייהם, כל שעה הולכים מסכנים חוזרים - ואף אחד לא יודע עליהם, אין מישהו שפרגן להם; אבל בני התורה לא רק שלא מפרגנים להם, בזים להם, זאת אומרת שאנחנו בהקרבה יותר מהמסתערבים.

"הייתכן שאברך, אבא לשבעה ילדים, אשתו אשת חיל, מקריבים את כל הגשמיות, שוקלים כל דבר אם לקנות או לא לקנות, מצטמצמים, מסתפקים במועט, שולחים את בניהם לתלמודי תורה כדי להציל את העם הזה מהפראיות שיש ברחובות, ובמקום לייקר אותם, כל היום משמיצים ומגנים.

"זה הדבר המנחם בעקבתא דמשיחא, שאדם הולך ברחוב לא רק שלא מפרגנים לו אלא רק בזים לו ומדברים ומלכלכים, והערב הזה בעיצומו של תוך הזמן, וזה מתאים לימים האלו, הביאו לפה מאות עריקים, כן, אם המשטרה תבוא לפה, צריכה לבוא עם אוטובוסים לקחת אתכם לבתי הכלא!".

בשלב זה פרצו ההמונים בשירת "עוצו עצה ותופר", לאור דבריו הנלהבים של הרב.

הרב חותה המשיך: "וזה בתוך הזמן שבכל הכוללים נמצאים בעומקא של הלכה, זה לא ערב בין הזמנים, אברכים קמו מסדר ב', יצאו לפה לקחת אוויר, לא שמחפשים להתפרק חלילה, זה סך הכול בבחינת 'קווי ה' יחליפו כח', לראות את כולם, 'שאי סביב עינייך', כל מי שפה מסתכל ימינה-שמאלה אומר, על מי יש לי גאווה שאני נמצא ביחידה הזו של בני תורה, אלו שמצילים את העם הזה.

"אחינו הטועים, צריך להתפלל עליהם, נמצאים במשבר אתם לא יודעים, משבר שאי אפשר לתאר אותו, אם זה בחינוך, אם זה באמון, בכל הפרמטרים. ואצלנו הולכים ומשתבחים. אמת, אמרו רבותינו, מה זה 'הר סיני' שירדה שנאה לאומות העולם? למה יש שנאה? יש קנאה! מקנאים לראות את המאושר שבאדם, זה שאתה רואה באוטובוסים. איפה יש בארץ דבר כזה, אנשים בגילאים שלנו שממלאים אוטובוסים? כי יש פה הסתפקות במועט, יש פה משהו אחר, מעניין אותנו רק רוחניות.

"לא מעריכים. הימים האלו הופך את לימוד התורה שלנו לתורה נקייה וטהורה לשמה. והראיה, עם כל המרדף, עם כל השנאה, יושבים אברכים ועמלים. אתה נכנס בביתר עילית, רבי מאיר, תשע בבוקר, בתי מדרש מלאים, אברכים יושבים, וכל אברך שיושב פה, יש עליו ערימה של סיבות לא לבוא ללמוד.

"אם עם ישראל היו יודעים את הערב הזה, מי יושב פה, אותם אברכי משי, אותם צעירים והמבוגרים, כל אחד בהקרבה שלו, תאמינו לי, היו צריכים לקחת פה אחד-אחד על מסוק פרטי, לסובב אותו, לעשות אותו מלך. אבל כנראה, לקראת הזיכוך ומה שהולך להיות בקרוב, רבותינו כבר הכינו אותנו, אחד הסימנים 'ויראי חטא ימאסו', זה חלק מהתהליך.

"אנחנו רוצים להודות מחילה מהאברכים, אני לא אומר את זה במשחק, מחילה שאני יושב פה, אמרתי לרב יערי, אין הבדל בינינו לבינכם. כולנו אברכים, אני רק מגייס כסף, אז אני אחראי על 50 אברכים. אין הבדל בין כל מי שפה, מסלטה ומשמנה, רוצים להודות לקברניטי העיר על ה'לחיים' שנתתם לצאת, להתאוורר. שבבית שלנו הילדים יראו, נשותינו יראו, יש הערכה, נכון שבחוץ בזים לנו, אבל בתוכנו יש הערכה, 'את עלית על כולנה', לעשות ערב כזה יוקרתי".

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5
איש אמת וישר! אין כמו מורינו הרב חותה שליט"א
שמואל
הרב שליט"א הוא הנחשון של הדור אשריו
11111
4
"מסלטה ומשמנה"? 😂 סלטה ופליק פלאק לאחור... איזו בורות 🤣 "סלתה"=הסולת שלה ”...וְקָמַץ מִשָּׁם מְלֹא קֻמְצוֹ מִסָּלְתָּהּ וּמִשַּׁמְנָהּ...“ (ויקרא ב, ב)
אורח לרגע
ולפני שקופצים, הדברים מכוונים כמובן למי שתמלל את דברי הרב...
אורח לרגע
3
סייג לחכמה שתיקה.
משה
2
רק מתוק.אני אזרח עובד צה"ל .מחנך בני ובנותי חינוך חרדי בלי נדר.אומר בפה מלא.צבא מלא בפריצות מלא בשטויות ואסור בתכלית האיסור לגייס גם מי שלא לומד
שי
רק שאלה קטנה ואם אין חיילים מספיק להגן על המדינה, מי יגן על התורה של הישיבות והכוללים?
ערד
זכות התורה בוודאי תגן. ראיה לדבר : חזקיה המלך ששם חרב בפתח בית המדרש ואמר מי שיוצא להלחם ידקר.בבוקר קמו ראו כל צבא האויב חללים חללים בחוץ. אם אתה לא מאמין שזה אפשרי גם היום אז דינך ככופר וממילא אין לי עסק איתך. ואל תביא לי ראייה מיואב ודוד שחז"ל אמרו שתלוים זה בזה שלולא יואב דוד לא לומד ולולא דוד יו
שי
שזה היה בזמנם שהצבא היה קדוש וטהור וחיילים היו חוזרים הביתה אם דיברו בין ישתבח ליוצר. היום הצבא לא מתאים לבן תורה.הכל פרוץ וה' ירחם על החיילים ויחזרם בתשובה
שי
אם לשיטתך אסור בתכלית להתגייס - אז אסור לכולם. מי לשיטתך אמור לעבור על האיסור הזה כדי להגן עליך? או לחילופין מי אמור לקיים את המצווה הזאת? האם אי פעם הציבור החרדי הפגין מול לשכות הגיוס בטענת "למה נגרע"?! כל התירוצים להצדיק השתמטות אינה מנטרלת את איסור עמידה על הדם. הצבא אינו גוף פרטי בואו בהמוניכם ו
אבא לכמה לוחמים
ברגע שהצבא יקדש את עצמו אזי מצווה גדולה להתגייס. כל עוד זה ככה..אתה יודע את התשובה
שי
1
יישר כח ללומדים תורה, אך אל תעזו להשוות את המסירות הפחד והחשש של משפחות החיילים לאישה שבעלה בבית המדרש ויחזור בעזרת ה' בערב
דוד

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