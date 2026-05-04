האם מספיק להדליק נר אחד לרשב"י ולרבי אלעזר בנו? • צפו

הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הדלקת הנר לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, וזה גם נושא הלכתי בחובת הדלקת נר ביארצייט, האם נר אחד מספיק לכמה אנשים - האם צריך להדליק לרשב"י ולבנו רבי אלעזר - נר לכל אחד בנפרד, או שיכול להדליק נר אחד לשניהם, שהרי 'נר לאחד נר למאה'?

רבינו ברכיה כותב שכל מהות הנר זה אחד מתענוגי הנפש, זה ממתק של הנפטר שמדליקים עבורו, זה משהו רוחני. הכי טוב להדליק בנפרד אבל גם מי שמדליק נר אחד לשניהם - עולה לו ואין בזה בעיה.

