מה הטעם של מנהג חץ וקשת בל"ג בעומר? • צפו

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: מנהג ממנהגי ל"ג בעומר. יש רבים שיורים בחץ וקשת בל"ג בעומר, מה זה הדבר הזה? הטעם הפשוט הוא כמו ששרים בפיוט "בימיו אות הקשת לא נהיה", שאין קשת זאת אומרת שאין חרון אף מהקב"ה והכל בזכותו של הצדיק רבי שמעון בר יוחאי ולכן כדי להצניח את זה לוקחים חץ וקשת. ב'בני יששכר' מביא שאם יהיה בל"ג בעומר קשת בצבע אחר, ממש הגאולה מגיעה. על כל מקרה המנהג הזה יסודתו בהררי קודש.

