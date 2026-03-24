"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני ליל הסדר. אוכלים כרפס, זה הסלרי - כל אחד לפי מנהגו, מרור - חסה, ומקפידים לקנות ללא תולעים וחרקים. הבעיה שיש בשוק חברה שצורת הגדילה שלה זה גידולי מים, וזה מחלוקת האם יוצאים בהם ידי חובה. הלכה למעשה - ברכתו "שהכל נהיה בדברו", לא מברכים "בורא פרי האדמה".

לכן הכי טוב לליל הסדר לקנות רק גידולי אדמה ולא גידולי מים כדי לא להסתבך בנושא הזה.

