האם מותר לקנות חמץ אחר הפסח בדיוטי פרי? • צפו

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

קניית חמץ אחר הפסח במקום שאומר שמכר חמץ ואין תעודה • צפו כיכר השבת | 09.04.26

ובפינה היומית: הלכה מדיני קניית חמץ אחר הפסח. בשדה תעופה, לצערנו הגדול, עובדים גם בשבתות וגם בחגים, וגם בפסח לצערנו - ונמכר שם חמץ גמור בפסח, ובמקרה כזה גם אם עשו מכירת חמץ, זה לא תופס. לכן אסור לקנות בדיוטי פרי חמץ שעבר עליו הפסח - עד זמן שאני יודע בבירור שכל הסחורה בחנות התחלפה.

