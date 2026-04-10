האם מותר לקנות חמץ אחר הפסח בדיוטי פרי? • צפו

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני קניית חמץ אחר הפסח. בשדה תעופה, לצערנו הגדול, עובדים גם בשבתות וגם בחגים, וגם בפסח לצערנו - ונמכר שם חמץ גמור בפסח, ובמקרה כזה גם אם עשו מכירת חמץ, זה לא תופס. לכן אסור לקנות בדיוטי פרי חמץ שעבר עליו הפסח - עד זמן שאני יודע בבירור שכל הסחורה בחנות התחלפה.

2
תודה רבה יותר לא קונה משם משקאות חריפים
אלי
1
ג'יימס ריצרדסון בבעלות גויים ,לא?
יהודה

