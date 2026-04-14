ראש חודש אייר חל השנה ביום שישי - האם מותר להסתפר? • צפו 

ובפינה היומית: הלכה מהלכות תספורת בספירת העומר. השנה, ראש חודש אייר חל ביום שישי ובשבת קודש, האם מותר להסתפר ביום זה שהוא גם ערב שבת וגם ראש חודש אייר?

הלכה למעשה אין היתר לספרדים להסתפר ביום שישי זה, כל ההיתר הוא רק לאשכנזים שממשיכים את האיסור ואת המנהג עד חג השבועות.

