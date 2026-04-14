ראש חודש אייר חל השנה ביום שישי - האם מותר להסתפר? • צפו 

ראש חודש אייר חל השנה ביום שישי - האם מותר להסתפר? 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם מותר להסתפר בראש חודש אייר שחל ביום שישי?

| צילום: Yonatan Sindel/Flash90
(תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Yonatan Sindel/Flash90)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מהלכות תספורת בספירת העומר. השנה, ראש חודש אייר חל ביום שישי ובשבת קודש, האם מותר להסתפר ביום זה שהוא גם ערב שבת וגם ראש חודש אייר?

הלכה למעשה אין היתר לספרדים להסתפר ביום שישי זה, כל ההיתר הוא רק לאשכנזים שממשיכים את האיסור ואת המנהג עד חג השבועות.

2
צריך לדעת שמה שהרב חותה שליט"א אומר שאין היתר לספרדים , זה לא אומר שזה הלכה מפורשת בשו"ע אלא זה רק דיוק בשו"ע. אבל יש רבנים ספרדים שכן מתירים להסתפר בראש חודש שחל בערב שבת. וכך מביא להלכה הרב אופיר מלכה שליט"א. ומה שהשו"ע לא הביא את המקרה הזה להלכה כי אין דרכו להביא דברים שאינם כתובים בראשונים אבל א
מתעניין
כבודו צודק והראייה שאותם אחרונים שהקילו בראש חודש שחל להיות בשבת החמירו בראש חודש כדברי השולחן ערוך ועוד האיך אפשר מחמת דיוק שאפשר לפרוך לחלוק על כל האחרונים דכתבו בהדיא דמותר בפרט שהלכה כדברי המיקל באביל כל שכן שלא מפורש בשולחן ערוך להיפך
צחי שלום
"יש נוהגים להסתפר בראש חדש אייר, וטעות הוא בידם." אורח חיים תצג הלכה ג'.
יניב
השאלה אם הביא זאת מפוסקים ספרדים.
רם
1
שולחן ערוך תצ"ג הלכה ג' :"יש נוהגים להסתפר בראש חדש אייר, וטעות הוא בידם." מי שנוהג על פי השולחן ערוך לא יכול להסתפר.
יניב
השוע לא דיבר כשחל ביום שישי
שוטר
יכול ליהות שהוא כתב את זה רק אם זה לא ביום שישי
אחד
כל מה שכתב השולחן ערוך לגבי ראש חודש רגיל הוא בגלל שתופס את החבל בשתי הקצוות גם בראש חודש וגם בלג בעומר מה שאין כן בראש חודש שחל בשבת שטעם ההיתר הוא משום תוספת שמחה
צחי
וכי הפרי חדש והכנסת הגדולה לא היו ספרדים והם גם כן הקילו
צחי

