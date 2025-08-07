ר' יוחאי הכהן אשר ז"ל לא היה מהעשירים של ויז'ניץ, אבל כל מי שנכנס אליו הביתה יצא עם לב שלם יותר.הוא חי בדירה קטנה, צנועה, שלא שופצה עשרות שנים, מתוך בחירה. כי מה שחשוב באמת, כך היה אומר - זה לבנות בתים של תורה.

כל החיים שלו היו מסירות נפש למען אחרים. אבל את האמת המלאה, לא כולם ידעו: את הטוב נתן לאחרים, ואת כל הצמצום השאיר לעצמו. את הארוחות הוא חילק, ואת החובות - נשא לבד.

ביום השבת האחרון נדם לבו. שבוע של חולשה קלה, מה שחשב שהיא דלקת ריאות פשוטה, הסתיים בטרגדיה קשה: אבא ל-11 ילדים, שבעה מהם עדיין קטנים בבית, נלקח בפתאומיות, והשאיר מאחוריו משפחה מרוסקת.

האלמנה בכתה כל הלילה. "אני יודעת מה זה להיות אלמנה", היא אמרה בבכי חנוק, "עזרתי כל חיי לאלמנות ויתומים - אבל עכשיו אני זו שעומדת שם, לבד, בלי אבא לילדים, בלי משענת כלכלית, ובלי לדעת איך נסתדר".

והמצוקה - היא לא תיאוריה. מדובר במשפחה שנמצאת עמוק מתחת לקו העוני. כל השנים חיו בדחקות נוראית, ועתה, אחרי פטירתו, נפתחו נגד המשפחה הליכים משפטיים על חובות קטנים שהפכו לענקיים רק כי לא היה איך לשלם בזמן.

בעוד מספר חודשים, יהיה לבן בר מצווה. אין מי שיקנה לו בגד חדש. אין מי שיארגן שולחן שמח. אין להם אפילו שולחן. כל תרומה שלכם - תצטרף לחשבון גדול, שיעזור להם לשרוד את הימים הנוראים האלו. כולנו תורמים עכשיו ומצילים את המשפחה.

