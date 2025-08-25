עמוד היסוד של עולם הישיבות במסע מיוחד למען הילד שלכם

בעת שהיכלות התורה מתמלאים מחדש באלפי לומדים לקראת פתיחת זמן אלול, יוצא מרן רבינו ראש הישיבה הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי, עמוד היסוד של עולם הישיבות, למסע תפילה מיוחד בקבר רחל. מטרת המסע – תפילה להצלחתם של בחורי הישיבות והמשכיותו של עולם התורה, בעידן שבו מתרבה הרדיפה המשפטית והפוליטית נגד עוסקי התורה בטהרה.

הרב צפוי לשפוך תחנונים ליד קברה של רחל אמנו, בבקשה כי תוסיף להעלות קולה בבכי על בניה בגלותם ועל בחורי הישיבות הצעירים, שכל חפצם להתעלות בתורה הקדושה. במעמד ישולבו תפילות אישיות על פי רשימות שמות שיועברו על ידי שליחי 'קופת העיר', כשמרן שליט"א יפרט בפתיו הקדושות שם אחר שם בתפילה נרגשת להצלחתו של כל אחד ואחד מהם בתורה הקדושה.

המסע נושא גם משמעות היסטורית־סמלית. לאחר שמלאו יותר מ-70 שנה מאז נקרא הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, לכהן כר"מ בישיבת פוניבז' על ידי מייסד הישיבה, הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל. מאז הפכה דמותו לאבן יסוד בעולם הישיבות הליטאי, ולאחד מהמרביצים הגדולים בתולדות הדורות האחרונים. אלפי תלמידיו מאיישים כיום את שורות עולם התורה כר"מים, ראשי ישיבות ומחנכים, והם ממשיכים להפיץ את תורת רבם ברחבי הארץ והעולם.

על רקע זה מתעצמת משמעותו של המעמד הנוכחי. פתיחת זמן אלול, המהווה תמיד נקודת שיא בלוח השנה הישיבתי, מקבלת השנה נופך נוסף לנוכח המתקפות הציבוריות על עולם התורה והמאבקים להחלשתו. יציאתו של מרן למסע תפילה פומבי וגלוי נתפסת כהצהרה חדה על חוסנו של עולם הישיבות ועל מחויבותו להמשיך במסורת לימוד התורה ללא חת.

בסיומו של המעמד יחתום הרב על שטר 'תורה בטהרתה' – מסמך אישי שבו הוא מעיד כי נשא תפילה נרגשת עבור התלמיד ששמו מוזכר בשטר – לכל תלמיד ותלמיד שטר מיוחד בפני עצמו עליו יחום מרן בידו הטהורה.

ב'קופת העיר' מדגישים כי אפשר עדיין להעביר שמות לתפילה, וכן לקבל שטר אישי החתום בידי מרן שליט"א. "מדובר בהזדמנות נדירה", אמרו שם, "להיות שותפים לתפילה הנישאת על ידי עמוד היסוד של עולם הישיבות, דווקא בפתחו של זמן שבו נחרצת דמותה הרוחנית של השנה כולה".

כך, ברגע שאלפי תלמידי הישיבות כבר זכו לפתוח את סדרי הלימוד של זמן אלול, כשקול התורה תנגן בעוז ובתעצומות בהיכלי התורה, למרות ועל אף כל הניסיונות לקעקע ולהחריב את עולם הישיבות - יעמוד ברקע מראהו של ראש הישיבה, נושא תפילה בקבר רחל, מבקש רחמים על בחורי החמד הצעירים ועל עתידו של עולם התורה.

זאת הזדמנות מיוחדת גם עבורכם, להעניק לילד שלכם זריקת עידוד עצומה, בדמות שטר החתום על ידי מרן רבנו ראש הישיבה שליט"א המעד שהתפלל עליו ובירכו בפה קדשו ובחתימת ידו, שיזכה להתעלות מעלה מעלה וללמוד תורה בטהרה לאורך ימים ושנים.

