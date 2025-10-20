בעוד שעות ספורות אמור להתרחש הרגע שכל הורה מייחל לו – הכנסת בן יקר לחופה. אך במשפחה הזו, שנשברה לרסיסים בעקבות רצח נורא של בנם בפיגוע אכזרי, מתרחש מחזה קורע לב: החתונה אמורה להתקיים מחר, ובני המשפחה עדיין לא הצליחו להבטיח אפילו את התשלום לאולם הבסיסי ביותר שבו תיערך השמחה.

מאז אותו פיגוע אכזרי, שאחד הבנים נרצח בו והשאיר הורים הרוסים, עולמם של ההורים חרב. הם אינם מצליחים לחזור לעבודה, אינם מתפקדים כהורים, והעצב שבר את חייהם. בתוך השבר הגדול הזה נפתח להם פתח של תקווה – בנם שנפצע בפיגוע ובחסדי שמים הצליח להחלים ולהשתקם התארס, ושמחת החתונה יכולה להיות עבורם נקודת אור שתרים אותם ותעניק להם כוח להמשיך.

אבל במקום להתמלא בהתרגשות, הם מוצאים את עצמם שוב שקועים בים של כאב, כאשר אין להם אפילו את האפשרות לממן את ההוצאות הבסיסיות ביותר.

מסייעים בדחיפות להכנסת כלה - כנסו >>

החתן והכלה כבר מביטים אל יום המחר שבו תתקיים חתונתם, אבל במצב הנוכחי הם עלולים לעמוד מול בושה נוראה – אין שום אפשרות לעמוד בתשלומים של האולם והצלם, התזמורת והקייטרינג, הביגוד והנדוניה.

הגאון רבי עמרם פריד, שמכיר מקרוב את המקרה המחריד, יוצא מגדרו בבקשה אישית נדירה:

"בחור שעבר מסע תלאות גדול מאוד, ובכל זאת נשאר לשקוד על התורה"

"מי שעוזר ומסייע יתברך בכל הברכות האמורות בתורה, נחת מכל יוצאי חלציו, והצלחה ברוחניות וגשמיות.

שהכל ילך כמו שצריך עם הילדים!".

מצווה גדולה לעזור ולסייע להם. כל מי שיתרום 270 ש"ח למשפחה יכניס את הזוג הזה לחופה בכבוד, ויזכה לשמחה בביתם ונחת מכל יוצאי חלציו.

בעידן של ניסיונות, מסכים וקשיים חינוכיים, מי לא זקוק לברכה נדירה זו – שסיעתא דשמיא תלווה את ילדיו בכל דרכיהם, בלימודם, בחברתם ובכל צעדיהם?

השעות האחרונות עד החופה מתקתקות. החתן והכלה זקוקים לסיוע מידי, כאן ועכשיו, כדי שהשמחה הגדולה לא תהפוך לבושה שאין כדוגמתה. מי שיתרום היום – יוכל לדעת שהזוג הזה עמד תחת החופה מחר בזכותו.

לעזרה דחופה לחתן ומשפחתו הקליקו כאן>>>