57 יתומים מתחתנים החודש - ימים אחרונים לסיוע!

הימים הנוראים כבר חלפו עברו, וגזר הדין חתום ועומד, אבל ישנה קבוצה של יהודים בעלי לב, שנשארו עבורם 'מקומות שמורים', לברכה המיוחדת של מרנן ורבנן גדולי הדור, שגזרו מבעוד מועד שתהיה שנה טובה ומתוקה למי שיתרמו לטובת הוצאות הנישואין של 57 היתומים והיתומות המתחתנים בחודש תשרי.

ההחלטה המיוחדת התקבלה בימים הקדושים של בין כסה לעשור, אז התכנסו רבותינו גדולי צדיקי הדור, ראש הישיבה הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי, ואתו עמו גדולי תלמידיו הגר"מ בן שמעון וכ"ק מרן אדמו"ר ממודז'יץ וכוננו 'בית דין של יתומים'.

לאחר שדנו בעניין, החליטו חברי בית הדין המיוחד, לגזור שנה טובה על התורמים שיעניקו מכספם עשרה שקלים בלבד לכל אחד מ-57 היתומים המתחתנים בחודש זה, בסך הכל 570 שקלים, אותם ניתן לפרוש לתשלומים קטנים ובלתי מורגשים.

וכך כתבו וחתמו חברי בית הדין בחתימת יד קדשם: "אנחנו פוסקים ומבקשים מעומק ליבנו שתהיה שנה טובה ומתוקה לכל התורמים סך 570 שקלים (10ש"ח לכל יתום)"

מרנן ורבנן הבהירו שברכתם המיוחדת תחול למפרע גם על מי שיתרמו לאחר שכבר עברו הימים הנוראים, והדגישו שבכוחה של מצוות צדקה, לפעול ישועות באופן מיוחד במינו גם לאחר שנחתם ונגזר הדין ביום הכיפורים ובהושענא רבה.

57 יתומים ויתומות שמקימים בית חדש בישראל, בתים שיגדלו דורי דורות של ילדים וילדות לתורה וליראת שמים. כמה גדולה ועצומה הזכות של מי שזוכה להיות חלק מהפרויקט האדיר הזה, ולסייע לכל אחד ואחת מהיתומים היקרים הללו להקים בית בישראל, בשמחה ובנחת.

זה הזמן לעשות את המעשה הצודק, הנכון, ובעיקר המעשה החכם! לקחת ולתפוס בשתי ידיים את מצוות הצדקה הנפלאה הזאת, בתרומה קטנה ניתן לזכות בשנה טובה ומתוקה, שנה של ברכות וישועות, שנה של חיים, שנה של שלום, פרנסה טובה וגזירות טובות.

