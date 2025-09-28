ביתר עילית עדיין שרויה באבל כבד על פטירתו הפתאומית של האברך החשוב הרה"ג ר' אליעזר גראטש זצ"ל, שהלך לעולמו באחרונה והוא בן 42 בלבד. חמישה יתומים נותרו מאחור, כשהבכור בן תשע-עשרה והקטנה רק בת שנתיים וחצי.

המוני מנחמים מכל רחבי הארץ הגיעו בימי השבעה לחזק ולעודד, ובפיהם היו עדויות נרגשות על דמותו המיוחדת של המנוח: תלמיד חכם אמיתי, מאיר פנים, שתפילתו נשמעה בהתרגשות מעומק הלב.

אבל ימי השבעה הסתיימו, המולת המנחמים נדמה, ובבית נותרו האלמנה והיתומים הצעירים, כשהם שבורים ורצוצים.

חברים קרובים מספרים כי מדובר במשפחה עדינה וצנועה, שחיה חיי אברכות מתוך הסתפקות במועט. "הם הסתדרו תמיד עם מה שיש", אומרים ידידי המשפחה. "אבל כעת, כשהאב נלקח לפתע, נותרת אלמנה צעירה עם חמשה ילדים – מציאות קשה מנשוא שלא ניתן לשאתה בלא סיוע רחב היקף".

נכנסים ומסייעים >>

האלמנה, אשת חינוך בסמינר מקומי, מתמודדת לבדה עם משא כבד – גידול יתומים קטנים, ניהול הבית, והמשך הדרך החינוכית והערכית שהניח בעלה. חברי הקהילה מדגישים כי לצד החיבוק החם שמקבלת המשפחה בימים אלה, קיים צורך ממשי ותכוף בעזרה כספית שתבטיח את המשך חייהם התקינים.

בהתאם לכך נפתחה קרן מיוחדת לטובת משפחת גראטש, שמטרתה להבטיח שהיתומים יוכלו לגדול במסלול חינוכי ותורני יציב, כפי שחלם אביהם זצ"ל והקדיש לכך את כל חייו. "הקרן נועדה לשמש להם בסיס כלכלי ראשוני, כדי שיוכלו להמשיך להתנהל כמשפחה בריאה ושלמה עד כמה שהדבר אפשרי", אומרים המארגנים.

בקהילה מדגישים כי מדובר בהזדמנות נדירה לחסד אמיתי: "יש כאן מצווה כפולה – גם לסייע לאלמנה וליתומים, וגם לשמר את הדרך שבה האב רצה לראות את ילדיו גדלים, בדרך של תורה ויראת שמים".

בימים שבהם כל יהודי באשר הוא מחפש עוד סניגור שיוכל להמליץ עליו טוב בבית דין של מעלה, הקריאה נשלחת לכלל הציבור להתגייס: להיות להם לאב ולאם, לחבק את היתומים, ולהקל על האלמנה בצעדיה הראשונים במציאות החדשה.

הקרן למען משפחת גראטש פתוחה עתה – כל תרומה היא עוגן של תקווה, כל השתתפות היא חיבוק של ממש. הציבור נקרא להצטרף למאמץ ולהעניק למשפחה את החיזוק שהיא כה זקוקה לו.

לעזרה לאלמנה וחמישה יתומים הקליקו כאן>>>