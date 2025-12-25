זעקתו של מרן הגר"י קולדצקי: בית של תורה על סף קריסה

קריאת חירום חריגה מכיוונו של מרן הגאון רבי יצחק קולדצקי שליט"א, חתנו של מרן שר התורה רבינו הגר"ח קנייבסקי זצ"ל, בעקבות מקרה קשה של משפחה חרדית מרובת ילדים, הנקלעת למצוקה כלכלית חמורה המאיימת על יציבות הבית כולו.

לפי הפרטים שנמסרו, מדובר במשפחה בת שש־עשרה נפשות, שבראשה עומד תלמיד חכם מופלג, השקוע זה תקופה ארוכה במאבק יומיומי על עצם קיומו של הבית. חובות כבדים, הכנסות שאינן מספיקות לצרכים הבסיסיים, ולחץ מתמשך שפוגע גם בבריאות – כל אלו מצטרפים לתמונה מדאיגה של בית של תורה הנתון בסכנת התמוטטות של ממש.

בדבריו מציין מרן שליט"א כי מדובר ב"תלמיד חכם גדול, וירא שמים גדול שיש לו 14 ילדים, ביחד 16 נפשות והוא במצב דחוק מאוד, ממש דחוק בשביל לחם לאכול ובגד ללבוש – כפשוטו ממש חוץ מזה שיש לו הרבה חובות והמצב משפיע עליו גם בגוף וגם בנפש חס ושלום שלא תתמוטט משפחה שלימה".

בהמשך דבריו מצהיר מרן שליט"א כי "מצוה גדולה מיוחדת מאוד לעזור לתלמיד חכם הגדול הזה, שהבית שלו עומד ח"ו ליפול ולקרוס".

גורמים המלווים את המקרה מציינים כי לא מדובר בקושי נקודתי או זמני, אלא במצב מתמשך שהחמיר עד כדי חשש ממשי לקריסת המסגרת המשפחתית. “העומס הכלכלי חורג מגבולות היכולת האנושית”, נאמר, “ומצריך התערבות ציבורית מיידית”.

בעקבות הדברים פנה מרן שליט"א בקריאה גלויה לציבור, והדגיש כי מדובר במצווה מיוחדת של החזקת תלמיד חכם ובני ביתו בשעת דחק. לדבריו, הסיוע אינו רק הקלה חומרית, אלא הצלה של בית שלם – פשוטו כמשמעו.

לצד הקריאה, העניק מרן שליט"א ברכה מפורשת למי שייענו לבקשה ויטלו חלק בסיוע: כל התומך, אמר, יזכה לברכה מיוחדת – “שיהיה לו לחם לאכול ובגד ללבוש, שהבית יעמוד ולא ייפול חלילה”, ויתברך בכל הברכות האמורות בתורה.