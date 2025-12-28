הפוסק הנודע הגר"ע פריד בהתגייסות חריגה להצלת האברך שקרס

בצעד חריג ובהתבטאות נדירה בחריפותה, יצא השבוע הפוסק הנודע, הגאון רבי עמרם פריד , בקריאת חירום להצלת משפחתו של תלמיד חכם מופלג, אשר עומדת בפני קריסה כלכלית מוחלטת.

המקרה הקשה שנחשף על שולחנו של הפוסק, נוגע לאברך "בן עליה", אב לעשרה ילדים שחיתן כבר שישה מהם, אשר שוקד על תלמודו במשך שנים מתוך הדחק. אלא שלאחרונה, לצד עול הפרנסה והשאת הילדים, נפל האברך קורבן לעוקץ פיננסי על ידי גורמים מפוקפקים, אירוע שגרר אותו למערבולת חובות מסחררת.

על פי המידע שהתקבל בבירור שערן מרן הגר"ע פריד, האברך נדרש כעת להחזר חודשי בלתי אפשרי של כ-20 אלף שקלים, סכום שאין ביכולתו לגייס, ודאי לא כאשר הוא מקדיש את כל עיתותיו לתורה. המצב הוביל את המשפחה כולה אל עברי פי פחת, ללא יכולת לשרוד את היום-יום.

הגר"ע פריד, המכיר את המקרה מקרוב, החליט לחרוג ממנהגו ולפרסם עדות אישית וכואבת על המצב, תוך שהוא מגדיר את הסיוע לאותו אברך כשותפות ממשית בלימוד התורה שלו.

"פותחים קרן 'בן עליה' לאברך שלומד בהתמדה", כותב הגר"ע פריד במכתבו, ומפרט את השתלשלות העניינים הכואבת: "יש לו משפחה עם 10 ילדים כבר חיתן 6 ילדים, ויש לו חובות גדולים, הוא נפל גם עם אינשי דלא מעלי". הרב מציין את גובה הסכום הנדרש: "צריך לשלם כל חודש קרוב ל-20,000 שקל ואין לו מאיפה לשלם את זה".

בדבריו, מעניק הרב 'שטר ביטחון' רוחני לתורמים, בקביעה הלכתית והבטחה נדירה: "ודאי זכות גדולה לעזור ולתמוך בו. כל מי שתומך בתלמיד חכם נחשב כאילו הוא לומד תורה בעצמו". את מכתבו חותם הרב בברכה חמה לתורמים: "כל העוזרים והמסיעים יזכו להצלחה ולסייעתא דשמיא גדולה שפע גדול בכל העניינים ברוחניות ובגשמיות ונחת מכל יוצאי חלציהם".

בעקבות דבריו הנחרצים של הפוסק, הוקמה ב'קופת העיר' קרן ייעודית תחת השם "אברך בן עליה" (קרן מס' 12022), במטרה לגייס את הסכום הנדרש ולמנוע את התרסקותו של תלמיד החכם ומשפחתו.