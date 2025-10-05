"כוס של ברכה" כך תארחו אושפיזא לחג- בסוכתו שלו!

ופרוש עלינו סוכת שלומך. כולנו נערכים בחיל ורעדה לכבוד החג הקדוש, חג הסוכות. כולנו רוצים לשמוח בשמחה של מצוה, לעשות את רצון ה' בגיל וברעדה, לקיים את מצוות החג בהידור.

הסוכה מהודרת, הלולב מהודר א' א' האתרוג מהודר, הערבות מהודרות וההדסים הם פאר ההידור והיופי.

ומה עם האורחים?

בחג הסוכות יש מצווה מיוחדת להכניס אורחים. הזוהר הקדוש כותב (פרשת אמור) "ולא יאמר האדם אוכל ואשבע ואשתה ומה שיישאר אתן לאורחים, אלא ראשית הכל הוא של האורחים".

קודם כל האורחים!!!

אבל איך אפשר לארח אורחים בסוכה הקטנה והצפופה שגם כך לא מצליחה להכיל את כל בני המשפחה.

הפתרון הוא פשוט, לארח את האורחים בסוכה שלהם. לתרום סכומי כסף צנועים שיאפשרו לאורחים לקנות אוכל ולבשל אותו לכבוד החג.

הקליקו כאן ושמחו משפחה בחג הסוכות >>>

ב'קופת העיר' כבר הכינו את כל התשתית. מיפו בדקו מצב כלכלי, ספרו מספר בני משפחה והכינו רשימה מלאה של משפחות הזקוקות לתמיכה. משפחות שבלי שנעזור להן לא יהיה להן אוכל להגיש לשולחן החג.

וכמה זה עולה? תתפלאו אבל המחיר ממש לא גבוה.

כדי לארח אדם בודד על שולחנו שלו, למשך סעודות החג הראשון בלבד, תוכלו לתרום סכום של 70 שקלים בלבד!

לארח אדם אחד למשך כל ימי החג -643 שקלים >>

התורמים סך 643 ₪, יזכו ל"כוס של ברכה"- משייר יין ההבדלה של מרן פוסק הדור מרא דארעא קדישא הגר"מ שטרנבוך במוצאי יום הכיפורים, כסגולה להצלחה.

בתרומה בסך 490 ש"ח, אתם דואגים לסעודת יום טוב אחת לשבעה נפשות

התורמים 490 ש"ח יזכו שמניין גדולי הדור ממשיכי מורשת מרן הגר"ח קניבסקי זצ"ל, יעתירו עליהם בחול המועד סוכות בכותל המערבי.

כדאי שנזכור: הקב"ה הבטיח לנו בתורתו הקדושה: "אם אתה משמח את שלי – אני משמח את שלך".

הקליקו כאן ושמחו משפחה בחג הסוכות! >>