הגר"ד לנדו זועק מדם לבו: “זהו הצלת חיי אשה אם לפעוטות”

במעמד נדיר ובפנייה שלא כדרכו, יצא רשכבה"ג ראש הישיבה הגאון הגדול רבי דב לנדו בקריאה נרגשת ובלתי שגרתית להצלת חייה של אם צעירה, אשת חיל רכה בשנים ואם לילדים קטנים, אשר חייה תלויים בניתוח מורכב ויקר במיוחד – השתלת כבד דחופה בארצות הברית.

הקריאה של ראש הישיבה לא נאמרה מן השפה ולחוץ. מדובר במסמך אישי שכתב ראש הישיבה בעצמו, בכתב יד קדשו, לאחר שהתעמק בפרטי המקרה הרפואי והמשפחתי והבין כי מדובר בהצלת חיים של ממש. “זהו הצלת חיי אשה אם לפעוטות”, כתב מרן, והוסיף כי “'קופת העיר' לוקחת על עצמה את מבצע הצלת האשה, ומצווה רבה מאוד לתמוך בהנ"ל. כל המסייעים והתומכים יתברכו בכל מילי דמיטב – בריאות ונחת, וכתיבה וחתימה טובה”.

ראש הישיבה ביקש למסור את הדברים בקולו ממש, כאשר הקריא את המכתב שכתב, מול מצלמה, בצורה ברורה ומפורשת. “אני פונה בזה אל הציבור”, אמר, “בקשר לאשה צעירה הזקוקה להשתלת כבד בארצות הברית. נדרש לזה סכומים גבוהים מאוד, וזהו הצלת חיי אשה אם לפעוטות”.

הנהלת 'קופת העיר', שלקחה על עצמה את המשימה להוציא את ההשתלה אל הפועל, מסרה כי מדובר במקרה חירום של ממש, כאשר כל עיכוב במימון עלול לסכן את קיום הניתוח ולהחמיר את מצבה הרפואי. “מדובר באשה צעירה, אם לילדים קטנים, שבשקט ובצנעה התמודדה עם מחלה קשה, עד שבשלב מסוים הידרדר מצבה בצורה מסוכנת, והרופאים קבעו כי הדרך היחידה להצלת חייה היא השתלת כבד בחו”ל”, מסבירים בארגון.

בארגון קבעו סכום סמלי להשתתפות במבצע: 571 שקלים – כמניין ‘הצלת האם’, וכל תורם לסכום זה יירשם כשותף פעיל בהצלת חיים ממש, ויזכה לברכתו המיוחדת של מרן ראש הישיבה שליט”א.

מדובר באחת הקריאות הנדירות שראש הישיבה יוצא אליהן באופן אישי, כשהוא נושא בעצמו את עול הקריאה ומבקש בפה מלא מעם ישראל להתגייס ולהציל את חייה של האם הצעירה. ב’קופת העיר’ מסכמים: “אנחנו עומדים בפתחו של יום הדין. מתי עוד תהיה לנו זכות להציל חיים – ולקבל ברכה מראש הישיבה לבריאות, נחת, וכתיבה וחתימה טובה?”

