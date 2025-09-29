הרבנית קולדצקי מתרגשת: "אם אבא היה חי – היה עושה הכל להציל"

קרן חירום מיוחדת נפתחה ב'קופת העיר' בעקבות קריאתה הנרגשת של הרבנית קולדצקי תליט"א, בתו של מרן שר התורה רבינו הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל. הרבנית מתארת מציאות קשה המתחוללת בביתו של תלמיד חכם חשוב, הנמצא במצוקה קשה עד כדי קריסה מוחלטת.

בני הזוג, הורים לאחת עשרה נשמות יקרות – עשרה בנים כולם בני תורה ובת אחת נכה המתגוררת בבית – מתמודדים עם נטל בלתי אפשרי. האב, שלמד תורה במסירות שנים רבות, נאלץ עם הזמן להיכנס לחובות עצומים כדי להחזיק את המשפחה. החובות הלכו ותפחו, הלחץ הכבד מן הנושים הכביד עליו ללא הרף, ובריאותו הידרדרה עד מאוד. גם האם הצדקנית, שעמדה לימינו כל השנים, חולה ותשושה.

במרכז התמונה – בתם הנכה, ילדה אומללה המצריכה השגחה צמודה עשרים וארבע שעות ביממה, טיפולים יקרים וציוד מיוחד. ההוצאות עבור הטיפול בה מגיעות לסכומי עתק שאין למשפחה שום אפשרות לעמוד בהם. כל אלה יחדיו הפכו את חיי המשפחה למסכת ייסורים.

הרבנית קולדצקי תליט"א התבטאה בהתרגשות יוצאת דופן:

"אם אבי מורי, מרן שר התורה זצוק"ל, היה חי, הוא אהב אותו אהבת נפש. הוא היה מתאמץ בכל דרך, היה עושה כל מה שביכולתו להציל את המשפחה הזו. הוא לא היה שוקט ולא נח עד שהיה רואה אותם ניצלים מהמצוקה הנוראה הזו".

לדבריה, הגיעה השעה שהציבור כולו יתייצב לימין המשפחה: "הגיעו מים עד נפש. זו מצוה ענקית לעזור להם בכל מה שאפשר. אין לנו רשות לעמוד מנגד כשבית של תורה קורס לנגד עינינו".

הציבור נקרא כעת לפתוח את הלב ואת היד, ולהצטרף לקרן החירום שהוקמה לבקשת הרבנית. כל תרומה מצטרפת ללבנה בבניין הצלת המשפחה, וכל שקל עושה את ההבדל בין קריסה מוחלטת לבין אוויר לנשימה.

בדבריה צירפה הרבנית גם ברכה חמה לכל הנרתמים:

"בזכות מצוה גדולה זו תזכו לבריאות איתנה, אריכות ימים ושנים, פרנסה באושר ובכבוד, נחת מהילדים, זיווגים הגונים, זרע קודש בריאים ושלמים, שלום בית בכל הבתים, ושימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה".

מול כאב כה גדול, מול מצוקה כה קשה, נותר רק להושיט יד רחמים. הצלת המשפחה הזו היא צו השעה.

