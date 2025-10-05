גביע מכסף עם ברכה חרוטה מראש הישיבה הגאון ר' דב לנדו 

תכונה ערה בשעות האחרונות ב'קופת העיר', לאחר שהגאון רבי דוב לנדו, ביקש מראשי הקופה להקים באופן מיידי קרן עזרה וסיוע למשפחות שאין ידן משגת להוצאות השגת והחג, ולא זו בלבד, אלא שרה"י גם הנחה את ראשי הקופה לצאת למגבית מיידית, עוד לפני החג, באמרו שיש בזה עניין מיוחד לתרום לצדקה לפני כל רגל ובמיוחד בערב סוכות.

רה"י הוסיף והסביר שהקרן חיונית והכרחית הן עבור המשפחות הנזקקות שלא מצליחות לעמוד ביוקר המחירים, ולא מסוגלות לקנות מזון בסיסי לחג ולשבת, ובנוסף מדובר בפרויקט גדול של זיכוי הרבים, במסגרתו יוכלו לזכות אינספור יהודים ששכחו לתרום צדקה לצורך הוצאות החג, כפי שהדבר מחויב בהלכה ברמב"ם ובשו"ע ובשאר הפוסקים, וההיענות למגבית דחופה זו תזכה אותם בקיום מצוות צדקה כהלכתה.

עוד קבע ראש הישיבה, שכל הכסף שייכנס לקופה לפני סוכות, יועבר במלואו למשפחות הנזקקות עוד לפני החג, באופן מיידי וללא כל שיהוי, וישתדלו לתתו מוקדם ככל האפשר כדי שהמשפחות תספקנה להשתמש בו לצורך הוצאות החג הראשון, והכסף שיגיע בהמשך ישמש את המשפחות לימי חול המועד, שבת חול המועד ושמחת תורה, ולאחר מכן מדי שבת בשבתו בעז"ה.

כהוקרה לתורמים, יוצא רה"י מגדרו- ומעניק לתורמים סך 157 שקלים למשך 36 חדשים, גביע מוכסף עם ברכה חרוטה בכתב יד קדשו, בנוסח שנכתב על ידו בדקדוק רב: "לתורמי קופת העיר מידי חודש סכומים נכבדים, אברככם שתזכו לכל מילי דמיטב, פרנסה ברווח ובנקל ונחת מכל אשר לכם מתוך בריאות ושלווה לאוי"ט וכל משאלות לבכם לטובה - בברכה נאמנה דוב לנדו".

