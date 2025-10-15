בימים גדולים אלו, כשהעם כולו מתייצב באימה ויראה לפני אבינו שבשמים, עולה קריאה נרגשת, נדירה בעוצמתה. הרבנית הצדקנית מרת לאה קוק , מן הדמויות המוכרות ברחבי ישראל כרעייתו של המקובל הצדיק רבי דב קוק מטבריה, וכרבנית צדקנית ובעלת מופת בעצמה מזה שנים רבות - יצאה בקריאה מיוחדת: "כל אחד שיתרום – יתרמו לו משמים כפל כפליים".

קריאה זו לא באה בחלל ריק. מאחוריה מסתתר סיפור אנושי נוגע ללב, סיפור שמסמל את כוחה של אמונה ואת כאבה של מציאות קשה. מדובר בכלה צעירה וצדקנית מבית של יראי ה', שבו קירות הבית ספוגים תפילות ותורה, אך למרבה הכאב האב אינו נוכח בחיי היום יום, ואינו יכול לסייע בפרנסה. השולחן דל. אמה הצדקנית נאבקת מדי יום כדי להעמיד את לחם היסוד לעולליה, ובתה – בבחינת יתומה – חיה בתחושת חוסר, מחסור וכאב.

אין מדובר ביתמות שנובעת מפטירת אחד ההורים, אלא ביתמות של מציאות – כשהאב נעדר מחיי המשפחה באופן שמותיר חלל עמוק. הכלה הזו, שבמקום להתכונן לחתונתה, יושבת בביתה ואינה יכולה לצאת לקנות אפילו זוג גרביים חדשים בגלל העדר יכולת כספית. הלב של כל יהודי אינו יכול לעמוד מנגד אל מול מציאות כזו.

הרבנית קוק, שהכירה מקרוב מקרים רבים של עוני והתמודדות, התרגשה עד עומק ליבה. בדמעות של תחנונים ובטון נדיר של הבטחה ברורה, קראה לעם ישראל להתייצב: "כל אחד שיתרום – יתרמו לו משמים כפל כפליים". זוהי ברכה מפורשת, שאין למעלה ממנה, הבטחה מפי הרבנית עצמה שכל מי שיזכה להיות שותף יראה בחייו ברכה, שמחה, פרנסה וישועה.

קריאתה של הרבנית לאה קוק משתלבת עם דברי חז"ל: "צדקה תציל ממוות", "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה". היא מחדדת את הידוע לכל, אך הפעם במילים בוערות, ישירות, ברורות: מי שיתרום להצלת הכלה, יעמוד ליום הדין עם זכויות שאין דומה להן.

ימים אלו – ימי הרחמים והסליחות – הם הזדמנות מיוחדת לפתוח שערי שמים. בשעה שכל תפילה נבדקת וכל דמעה נרשמת, יש בכוחו של מעשה חסד להציל נפש, להעמיד משפחה על רגליה ולזכות את התורמים בשכר עצום שאין לו גבול. אין זו קריאה כללית לעשיית חסד; זו קריאה ממוקדת, ישירה, להצטרף לקרן מיוחדת למען כלה אחת ומשפחתה.

עם ישראל ידע מאז ומקדם להתייצב בעת מבחן. תמיד כאשר ניצבה יתומה, משפחה, יחיד או יחידה מול מציאות בלתי־אפשרית, קם הציבור כאיש אחד והרים אותם. עכשיו זה התור שלנו. עכשיו זו השעה שבה נבחן האם ליבנו עדיין חי ופועם.

רחמו על הכלה הצדקת שהיא בבחינת יתומה, והיו שותפים בישועה שלה ושל משפחתה. ובד בבד – זכּו בעצמכם לברכה המובטחת, לברכה שאין למעלה ממנה, לברכה של הרבנית קוק: "כל אחד שיתרום – יתרמו לו משמים כפל כפליים".

