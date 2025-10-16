מצוקת המשפחה שהגיעה עד דלת ביתה של הרבנית קולדצקי

קריאתה החריגה של הרבנית קולדצקי, בתו של מרן שר התורה רבינו הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל, מטלטלת. הרבנית יצאה במסר חד וברור: להציל משפחת תלמיד חכם חשוב, אשר חייו מתמוטטים לנגד עיניו, ולמנוע אסון ממשי.

מדובר באברך ירא שמים, שלמד תורה במסירות עצומה כל חייו, מוכר ומוערך בקרב רבים. יחד עם אשתו הצדקנית הקים בית מפואר – עשרה בנים כולם לומדי תורה, ובת אחת נכה קשה המתגוררת בבית ומצריכה טיפול והשגחה רצופים, עשרים וארבע שעות ביממה. שנים רבות נשאו ההורים את הנטל בכוחות עצמם, אך המציאות הכלכלית דחקה בהם עד אין קץ. האב נאלץ לקחת הלוואות ולצבור חובות כבדים, וכעת נושים עומדים על מפתן דלתו ודורשים את כספם.

במקביל, מצבו הבריאותי של האב הידרדר בעקבות המתח והלחצים, וגם האם סובלת מבעיות בריאותיות משמעותיות. טיפולים רפואיים, תרופות ובדיקות מתמשכות גוררים הוצאות גבוהות שאין בידם לשלם. העלות העצומה של הטיפול היומיומי בבת הנכה – השגחה צמודה, ציוד רפואי, טיפולים ייחודיים – מוסיפה לנטל הכלכלי עד כדי קריסה מוחלטת.

הרבנית קולדצקי, שגדלה בביתו של מרן שר התורה זצוק"ל וידעה מקרוב את אהבתו המיוחדת לתלמיד חכם זה, הביעה בכאב את תחושותיה:

"אם אבי מורי היה חי, הוא אהב אותו אהבת נפש, היה עושה הכל – הכל! – כדי להציל את המשפחה הזו. הוא היה נעמד על רגליו, מדבר, פועל, עושה כל מאמץ שלא לראות משפחה כזו נופלת".

בפנייה נרגשת מוסיפה הרבנית: "הגיעה השעה – הגיעו מים עד נפש. אסור לנו לשתוק. אסור לנו להסיט מבט. מצווה גדולה לעזור להם בכל מה שאפשר. זה בית של תורה, של מסירות, של עמל יומם ולילה, וכעת הם זועקים לעזרה".

הציבור נקרא להתגייס למען המשפחה ולסייע באמצעות קרן החירום שהוקמה ב"קופת העיר". כל תרומה נחשבת נדבך בהצלת בית של תורה. זהו רגע גורלי שבו נבחנת ערבות הדדית אמיתית – האם נושיט יד, או נעמוד מנגד.

הרבנית עצמה הבטיחה ברכה מיוחדת לכל מי שייטיב עם המשפחה, והגדירה את התרומה כ"מצווה ענקית ענקית":

"בזכות מצוה גדולה זו תזכו לבריאות איתנה, אריכות ימים ושנים, פרנסה באושר ובכבוד, נחת מכל הילדים, זיווגים הגונים, זרע קודש בריאים ושלמים, שלום בית בכל הבתים, ושימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה".

זוהי מצוקה שאין הדעת סובלתה. משפחה שלימה עומדת בפני קריסה. ילדה נכה ממתינה לעזרתנו, אב חולה ואמא תשושה מייחלים לישועה, ועשרה בנים בני תורה תלויים ברחמי שמים. קרן החירום לבקשת הרבנית קולדצקי היא חבל ההצלה היחיד. הציבור נקרא להתגייס ולסייע.

