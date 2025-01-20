ביממה שאחרי שחרורה של רומי גונן משבי ארגון הטרור חמאס בעזה, לאחר 470 ימים של אכזריות ורוע בלתי נתפסים, נחשף הקשר שניהלה אמה, מירב לשם גונן, עם גדולי ישראל ובני הציבור החרדי - קשר שמחד חיזק אותה באמונה עזה ומאידך הוביל לתפילות למען בתה ולתמיכה החרדית בעסקה | כל הפרטים (חרדים)
הרבנית קולדצקי, ממשיכת דרכה של הרבנית קנייבסקי ע"ה, קוראת במכתב מיוחד לנערות מתחזקות, המתפרסם לראשונה ב'כיכר השבת',- לקבל עליהן תוספת שבת, וכן להתפלל 3 פעמים ביום. וגם, מבטיחה לאם שתתפלל בבוקר - שינה איכותית ונינוחה יותר