זעקת האלמנה: "אני יושבת ובוכה. אינני יודעת מה אעשה עכשיו"

בין ראש השנה ליום הכיפורים, בשבת תשובה, נגדע באחת חייו של האברך הצעיר הרב מאיר מזרחי ז"ל, בן 39 בלבד, שנפטר מדום לב פתאומי. מאיר הותיר אחריו את רעייתו ואת זוג תאומות מתוקות בנות שבע – ילדות שהיו גולת הכותרת של חייהם לאחר עשר שנות ציפייה ארוכות עד שנולדו.

במילים מצמררות שנכתבו מתוך לב שבור, פונה האלמנה, גב' אדר מזרחי, אל עם ישראל כולו: "אחים יקרים, אני פונה אליכם מלב קרוע. אני יושבת כעת שבעה על בעלי, האברך הרב מאיר מזרחי ז"ל, שנפטר לנו בפתאומיות בשבת האחרונה שבין ראש השנה ליום כיפור".

"עברנו הרבה בחיים, שנים של ציפייה ארוכה. אחרי עשר שנות נישואין זכינו סוף סוף לחבוק תאומות חמודות – הן היום בנות שבע. והנה, פתאום, נחתה עלינו טרגדיה נוראה".

"אני יושבת ובוכה. אינני יודעת מה אעשה עכשיו. איך אהיה חזקה בשביל היתומות הקטנות הללו? הן – כל החיים שלנו. מי יתן לי כח לעמוד בזה, לתת להן את התמיכה שהן זקוקות לה כעת יותר מכל… אני פונה אליכם עם ישראל יקר: תנו לי את הכח להחזיק מעמד".

נותנים כח לאלמנה וליתומות: לחצו כאן לתרומה >>

בגיל צעיר כל כך, כשהחיים אמורים להיות מלאי שמחה, מצאו עצמן התאומות הקטנות בבית ריק מאב. בית שהתמלא דמעות, שאלות שאין להן תשובות, וגעגועים אינסופיים.

האלמנה נותרה לבדה, בעיצומה של תקופת החגים, מול חובות כלכליים כבדים ודאגה יומיומית לשתי הילדות היתומות. היא יודעת היטב: בלעדי עזרת הציבור – היא לא תוכל להחזיק מעמד.

זה ההזדמנות שלנו להרבות במעשי חסד ולסייע לאלמנה וליתומות. עם ישראל נקרא להתגייס ולהושיט יד לאלמנה וליתומות הקטנות, לחזק את הבית, לאפשר להן להמשיך לחיות חיים של חום, ביטחון ותמיכה.

האלמנה מברכת את התורמים: "וה' יברך אתכם בכל הברכות האמורות בתורה, שאני מאחלת לכם מלב שבור של אלמנה. 'קרוב ה' לשבורי לב'".

לא נוכל לעמוד מנגד. תורמים עכשיו ומסייעים לאלמנה וליתומות הרכות, שנותרו ללא אב מפרנס בבית.

