מחר! הגר"ש גלאי יוצא לפעול ישועות בציון ה'פלא יועץ'

מעמד נפלא של ישועות אדירות צפוי להתקיים מחר בעז"ה בציונו הקדוש של מרן בעל ה'פלא יועץ', בעיר סיליסטרא שבבולגריה, לשם יוצא 'עמוד התפילה' הצדיק רבי שמעון גלאי, לתפילה נרגשת שכמוה לא היתה מעולם.

הגר"ש גלאי ידוע בתפילותיו הנוקבות והנרגשות. דמעותיו נשפכות כמים, כל גופו מתעלה בתפילה, הוא שופך שיח לפני קונו, ומרים אתו השמימה את כל מי שנמצא סביבותיו.

להעברת שמות לתפילה המרגשת בפלא יועץ הקליקו כאן>>>

מחר ישתמש הגה"צ בכח התפילה האדיר בו ניחן, ויחד עם כח התורה לאחר שהוסמך על ידי מרן שר התורה רבינו הגר"ח קנייבסקי זצ"ל, להיות עמוד צלותהון דישראל, ולפעול ישועות עבורם בכל עת – יפנה הרב את כל כוחותיו לפעול ישועות, על הציון הקדוש של רבינו בעל 'פלא יועץ'.

וכך כתב ה'פלא יועץ' בהקדמת ספרו: כל מי שיבוא על קברי בטהרה לאחר טבילה במקוה, ויתפלל בלב נשבר, אני ערב לו שתתקבל תפילתו!".

אלו מילים קדושות ונפלאות שמרן מחבר הספר כתבן במו ידיו, כשהוא מתחייב שתתקבל התפילה.

את תפילותיו על הציון הקדוש, לאחר טבילה במקווה שנבנה בסמוך, מתכוון מרן להקדיש במיוחד עבור תורמי 'קופת העיר'.

הגה"צ הבהיר כי הוא ממלא בכך את השליחות שהטיל עליו מרן שר התורה זצ"ל, שהורה לו להתפלל על תורמי 'קופת העיר', כדי לעודד את עם ישראל להרבות בצדקה ולתרום לקופת הצדקה הטהורה אשר מרן הגר"ח ניווט את דרכה במשך שנים רבות, וגם היום היא ממשיכה לצעוד לאורו על פי הכוונתם של מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א.

התפילה תתקיים ברגש עצום ובדמע רב, ולאחריה יקריא הרב בפרטות שם אחר שם, את כל שמות התורמים שנרשמו לתפילה נפלאה זו.

בהמשך יחתום הרב על 'שטר פלא יועץ', אותו יעניק לתורמים שמקבלים על עצמם תרומה חודשים למשך תקופה.

בשטר מצטט הרב, את דבריו של בעל ה'פלא יועץ', ומוסיף: "ולכן נסענו מטעם קופת העיר – לציונו הק' של בעל 'פלא יועץ' בסיליסטרא יע"א, ושם לאחר טבילה במקווה העתרנו בלב נשבר על התורמים היקרים שזכו להשתתף במגבית עבור משפחה נזקקת, וביקשנו מהפלא יועץ שיקיים ערבותו שתתקבל תפילתנו בשמי שמיא לפרנסה טובה, שלוות הנפש, נחת מהילדים, אושר ועושר וכבוד ואורך ימים והרחבת הדעת והצלחה מרובה בכל מעשי ידיכם, וחתמנו שמנו בחלקת הציון הק' אחר הטבילה והתפלה הנוראה".

