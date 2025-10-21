הגר"ד לנדו בקריאה נרגשת: "זו מצווה רבה מאוד!"

ראש הישיבה, הגר”ד לנדו, יצא מגדרו ונטל על עצמו את המשא ( צילום: באדיבות המצלם )

שעות גורליות עוברות על אשה צעירה, אם לפעוטות, שאינה יודעת מה יעלה בגורלה בעוד ימים אחדים. חייה תלויים מנגד וממתינים לתרומתם הנדיבה של אחינו בית ישראל, אשר יסכימו להוזיל מכספם כדי לממן לה ניתוח יקר שצפוי להציל את חייה בעזרת ה'.

מדובר במקרה של השתלת כבד דחופה שצריכה להתבצע במרכז רפואי מוכר בארצות הברית, ניתוח יקר ומורכב שאין ביכולתה וביכולת בני משפחתה לממן. בתקופה שבה הייתה אמורה לשמוח בגידול ילדיה, היא שוהה בין אשפוזים לבדיקה אחר בדיקה, כשהתקווה היחידה שעוד מפעמת בליבה – היא התקווה לתרומתו של עם ישראל למען חייה.

ראש הישיבה, הגר”ד לנדו, יצא מגדרו ונטל על עצמו את המשא, לאחר שהמקרה הקשה הגיע לידיעתו וטרד את מנוחתו.

לאחר שלמד את פרטי המקרה, ישב לנסח מכתב אישי בכתב יד קדשו, מילה אחר מילה, ולאחר מכן אף הקריא את הדברים בקולו אל מול המצלמה, במעמד מרגש שנועד לזעזע לבבות בכל אתר ואתר.

“אני פונה בזה אל הציבור”, אמר הגרד"ל, “בקשר לאשה צעירה הזקוקה להשתלת כבד בארצות הברית. נדרש לזה סכומים גבוהים מאוד, וזהו הצלת חיי אשה אם לפעוטות. 'קופת העיר' לוקחת על עצמה את מבצע הצלת האשה, ומצווה רבה מאוד לתמוך בהנ”ל. כל המסייעים והתומכים יתברכו בכל מילי דמיטב – בריאות ונחת”.

זו אינה הפעם הראשונה שבה ראש הישיבה קורא לציבור לסייע, אבל הפעם – זו אחת הפעמים הנדירות שבהן הוא עושה זאת בנוכחות מצלמה, בקולו ובמעמד מלא, מתוך תחושת דחיפות וחומרת שעה. הפעם, מדובר בחיי אם צעירה – וזו אחריות כללית, לא רק משפחתית.

ב'קופת העיר' אומרים כי מדובר במבצע מורכב, שדורש סכום כספי ניכר. ההשתלה אמורה להתבצע בארצות הברית, ומועד לביצוע כבר נקבע – אך הוא תלוי בכך שיגויס הכסף בזמן. כל עיכוב – משמעו דחיית הניתוח, ודחייה כזאת עלולה לגבות מחיר כבד.

“הציבור לא יודע מה מתחולל מאחורי הקלעים”, אומר אחד מבני המשפחה, “זו אשה צעירה, חכמה, צדקנית, אמא לילדים רכים – ויום אחד מתברר לה שהיא סובלת ממחלה קשה שגורמת להידרדרות מיום ליום. הרופאים פה בישראל עשו כל מה שיכלו, עד שהגיעו למסקנה קשה וכואבת: רק השתלת כבד יכולה להציל את חייה”.

מאותו רגע, התהפך עולמה. כשהיא חלשה וכאובה, היא נדרשה להילחם – לא רק על גופה, אלא גם על התקווה. היא ומשפחתה ניסו לגייס תרומות, קיבלו התחייבויות רפואיות, יצרו קשר עם מרכז ההשתלות בארצות הברית – וכעת כל המערכה כולה מתנקזת לשאלת המימון. בלעדיו – לא תהיה השתלה.

הבשורה הגדולה באה מקריאתו של הגר”ד לנדו שראה את חומרת המצב, והרים את קולו בבהירות: זהו פיקוח נפש. זו מצווה גדולה. זו שעה של רחמים.

ב’קופת העיר’ הוחלט לקבוע תרומה סמלית למבצע – 571 שקלים, כמניין "הצלת האם". כל יהודי שיתרום לסכום זה, יירשם כשותף פעיל במבצע ההצלה, ויזכה לברכה אישית וישירה מפיו של הגרד"ל – בריאות, נחת והצלחה.

