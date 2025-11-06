האלף השני: "ישועה תוך שישה חודשים!"

ההתרגשות הגדולה סביב קרן 'לקראת כלה' של 'קופת העיר' לא שוככת – היא רק גוברת. לאחר שהוכרזה גזירתו המיוחדת של מרן פוסק הדור הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, על אלף התורמים הראשונים לקרן שנוסדה על פי בקשתו האישית, שיזכו לישועה בתוך שלושה חודשים – התמלאה רשימת התורמים עד תום. אלף עמודי היסוד כבר נרשמו, וכל אחד מהם נושא עמו את ההבטחה הנדירה של גדולי הדור לברכה וישועה בזמן קצר.

אלא שרבים מעם ישראל ביקשו להצטרף, ובלב שבור פנו אל 'קופת העיר' בבקשה שלא ייסגר השער בפניהם.

ואכן מנהלי 'קופת העיר' הגיעו למעונו של מרן שליט"א בשכונת 'הר נוף' שבירושלים עיר הקודש, וביקשו ממנו רשות להרחיב את הברכה גם לאלף תורמים נוספים – כדי לזכות את הרבים במצוות הכנסת כלה ולהעניק גם להם את זכות הישועה.

מרן שליט"א הקשיב לדבריהם, נאנח קלות ואמר בלשונו הקדושה: "איני יכול לגזור שוב את מה שגזרתי אז". לאחר רגע של שתיקה והתרכזות הוסיף במפתיע: "אבל כן יכול אני לומר – האלף השני, בעזרת ה', יזכו לישועה תוך שישה חודשים".

דומייה נפלה בחדר. כל הנוכחים חשו כי עדים הם למעמד נדיר של גילוי שכינה, שעה שפי קדשו של פוסק הדור גוזר על הניבים אשר בעם ברכה מוחשית, מדודה וקצובה בזמן.

ואכן, הציבור נוהר, המוקדים מוצפים, ו"החכמים" – כלשון אחד מאנשי הצוות – "חוטפים את הזכות כל עוד ניתן". כל אחד מבקש להספיק ולהיכלל באלף הנוספים, כדי להיות חלק מהגזירה הקדושה ולזכות לבשורות טובות בתוך חצי שנה, בברכתו של מרן שליט"א.

קרן 'לקראת כלה' הוקמה בהוראת מרנן הגר"מ שטרנבוך, אליו הצטרפו גם מרן הגר"ש גלאי ומרן הגר"י הלל שליט"א, במטרה לסייע לכלות עניות וחתנים שאין ידם משגת לממן את הוצאות הנישואין. ההתחייבות הנדרשת היא 1,000 שקלים לשנה – 83 שקלים לחודש בלבד – והיא נפרדת מהתרומות השוטפות לקופת העיר.

ב'קופת העיר' מדגישים כי מעבר למצוות הכנסת כלה שאין למעלה ממנה, מדובר בזכות נדירה: "מי שזוכה להיכלל באלף הנוספים – נכתב עליו שיזכה לבשורות טובות תוך שישה חודשים. והחכם עיניו בראשו – לא מחכה שהשער ייסגר שוב".

